Um Lugar ao Sol: Érica encontra irmã espancada e toma medida desesperada

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Érica (Fernanda de Freitas) continuará sem paz na trama e verá sua irmã, Stephany (Renata Gaspar), ser espancada pelo marido mais uma vez.

Tudo começará após Roney (Danilo Graghéia) se incomodar com uma roupa que a mulher ganhará da irmã, os dois discutirão e o crápula baterá nela novamente. O episódio acontece pouco tempo depois dele ter feito um barraco no restaurante e feito a moça parar no hospital causando um descolamento de retina com a agressão.

Érica ficará desesperada ao ver sua irmã naquela situação e vai implorar pela ajuda de Santiago (José de Abreu). A personal já havia tentando tirar a irmã do relacionamento abusivo, mas não teve sucesso, já que Stephany não conseguiu deixá-lo, foi enganada e convencida de dar uma segunda chance.

Vale lembrar que, o pedido desesperado de ajuda, virá após um plano maquiavélico de Bárbara (Alinne Moraes), para terminar o relacionamento de seu pai com a personal. A vilã fez um perfil fake em um site de relacionamentos e convenceu a família de que a moça era uma golpista.