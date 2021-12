Um Lugar ao Sol: Janine humilha Bárbara após ser acusada de traição

No capítulo desta quarta-feira (29) de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) seguirá em sua onda de azar após ter sua farsa exposta para seu pai e seu marido. Após sentir a indiferença de Renato (Cauã Reymond) com ela, a vilã deduzirá que ele está tendo um caso com Janine (Indira Nascimento) e vai atacar a ex-amiga.

Tudo começará após ela encontrar a aliança do marido no bolso do paletó, logo depois ela acha um recibo de uma floricultura e com a ajuda da sogra Elenice (Ana Beatriz Nogueira), a ricaça descobre que as flores foram para a escritora. “Além de roubar a minha história e escrever sobre ela, agora ela quer roubar o meu marido”, dirá a megera.

Ela chega no apartamento onde está Janine, vê as flores em um vaso e parte para cima da colega de curso. “É muito cinismo. O tempo todo aí se fazendo de vítima, de coitada… Além de se apropriar da minha história, da minha experiência… Sim, porque se eu não tivesse te contado sobre a perda do meu filho, você não teria escrito uma linha. Agora, ainda por cima, vem querendo roubar o meu marido”, disparará ela.

Janine desce do salto e coloca a vilã no lugar dela. “O teu marido não tem um caso comigo. Mas fica atenta, porque, com certeza, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar tendo um caso com alguém. Tudo é falso em você”, soltará.

E a humilhação não para por aí, a escritora vai falar tudo que estava entalado desde que foi roubada pela mimada. “Você nunca vai ser capaz de escrever coisa nenhuma. Superficial desse jeito, você não tem nada a dizer, realmente. Pra ninguém”, finalizará.