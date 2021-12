Um Lugar ao Sol: Lara beija Christian e Mateus toma medida drástica

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) roubará um beijo de Lara (Andréia Horta) e reacenderá a chama entre os dois. Mas, apesar do momento, a cozinheira passará por maus bocados após a troca de afeto.

Tudo começará após os dois se reaproximarem e se tornarem colegas de trabalho, o ex-casal trocará beijos, mas Lara se sentirá culpada já que é casada com Mateus (Danton Mello).

“A minha primeira reação foi pedir que ele fosse embora, que ele parasse de ficar me ligando, invadindo a nossa vida. Eu precisava, eu queria me acertar com você, e eu ainda quero. E é por isso que eu preciso te dizer que o Renato me beijou”, contará ela para o marido.

“Será que dá pra repetir?”, dirá Mateus chocado. “Na verdade, foi tudo muito rápido e, antes que eu pudesse me dar conta, ele… Por favor, me ouve. A última coisa que eu quero no mundo é te humilhar, mas…”, tentará argumentar ela.

“Mas o quê? Fala”, dirá o sapateiro revoltado. “É que eu não ia conseguir continuar sem te dizer a verdade. Eu não ia conseguir olhar nos teus olhos sem…”, falará a mocinha.

Mateus então tomará uma medida drástica e anunciará o término do casamento. “Se a tua preocupação é essa, fica tranquila! Acabou! Acabou! Pelo menos nisso tenta ser honesta. Para de vir atrás de mim e assume. Assume que foi você quem destruiu essa história”, dirá.

“Teu amor não está aqui nesta cidade. A adrenalina, o veneno, a loucura do Rio: você precisa daquilo. Assim como precisa desse cara, que pelo visto é a reencarnação perfeita do irmão. Um rouba o dinheiro do outro e, agora, o outro rouba a namorada do um. Bacana essa história. Boa sorte”, finalizará.