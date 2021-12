‘Um Lugar ao Sol’: Lara tem crise de choro após noite de amor com Christian

Christian (Cauã Reymond) e Lara (Andréia Horta) vão se reaproximar nos próximos capítulos de ‘Um Lugar ao Sol’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a cozinheira vai tentar não se reconciliar com o marido de Bárbara (Alinne Moraes), mas não vai segurar a paixão.