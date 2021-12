Um Lugar ao Sol: Ravi é demitido por Christian e volta a passar fome na favela

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Ravi (Juan Paiva) será demitido pelo próprio amigo e voltará a passar fome na favela. O ex-motorista será demitido pelo próprio amigo Christian (Cauã Reymond) e não encontrará outro emprego.

Tudo começará após Túlio (Daniel Dantas) descobrir toda a verdade sobre os gêmeos e a troca de identidade. Além de participar de um esquema de desvio de dinheiro da empresa do sogro, Christian ainda demitirá o melhor amigo do trabalho de motorista.

Apesar do “mocinho” prometer ajudá-lo, os antecedentes criminais de Ravi, que foi preso injustamente por roubo, não o deixarão conseguir um emprego. Magoado com o amigo, o ex-motorista deixará o apartamento emprestado e vai morar em um barraco na favela com Joy (Lara Tremouroux) e a filha.

A jovem não vai gostar da decisão do rapaz e irá sumir por alguns dias. A situação vai se complicar ainda mais quando Ravi gastar suas economias para livrar a amiga de Joy da cadeira. Será possível ver o rapaz recebendo várias negativas enquanto busca um emprego.