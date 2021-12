‘Um Lugar ao Sol’: Ravi se mete em roubada e é acusado de pedofilia pela sogra

Ravi (Juan Paiva) se vê no meio de mais uma acusação falsa. No capítulo desta segunda de Um Lugar ao Sol, o ex-motorista é acusado pela sogra de ter molestado Mimi (Maithê Rodrigues).

Alegando que o padrasto é um abusador, Mimi procura a irmã e Ravi e pede para ficar na casa deles. Ravi assente e acolhe a cunhada, que acaba fazendo xixi no colchão onde estava dormindo.

No dia seguinte, Inácia (Yara de Novaes) aparece na casa da filha, vê Mimi com a roupa de Joy e malda a situação, acusando Ravi de ter molestado a garota.

“Enquanto tu tava fora, a menina tava lá, ocupando o teu lugar, vestindo a tua roupa, dormindo com ele, na cama de casal…”, diz Inácia a Joy, garantindo que vai denunciá-lo à polícia.

A pichadora toma as dores do marido e diz verdades à mãe. “Nem perde teu tempo tentando explicar, que essa daí não enxerga um palmo na frente da cara. Agora, se o tarado do Valdir quer se meter a acusar inocente, eu não vou deixar barato. Eu tô indo pra delegacia agora pra contar o inferno que esse desgraçado fez eu e a Mimi passar”, diz Joy.