‘Um Lugar ao Sol’: Rebeca termina com Tulio após ele promover noite de sexo a quatro

Há tempos o casamento de Rebeca (Andrea Beltrão) e Tulio (Daniel Dantas) não anda bem. Faltam amor, tesão e, principalmente, parceria. A ex-modelo, que não quer sofrer mais uma perda, mantém a relação desgastada e tenta em vão reaquecê-la. O que ela não contava era com uma armação do executivo, que culminou no fim da união.