UnB abre período de inscrição do Vestibular 2022

A Universidade de Brasília (UnB) abriu nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro, o período de inscrição do Vestibular 2022. De acordo com o cronograma, os interessados deverão se inscrever até as 18h do dia 20 de dezembro.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site do Cebraspe. Conforme o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 182.

Os candidatos poderão solicitar o benefício da isenção da taxa até o dia 20 de dezembro. O edital prevê a isenção para dois grupos de candidatos: inscritos no CadÚnico do Governo Federal; e estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em colégios particulares com renda familiar de até 1,5 salário mínimo per capta, em conformidade com a Lei Federal nº 12.799/2013.

Provas



A UnB irá aplicar as provas do Vestibular 2022 nos dias 5 e 6 de fevereiro, com início às 13h. No primeiro dia de aplicação do exame os candidatos farão as Provas de Conhecimentos I e II e a prova de redação em Língua Portuguesa.

A Prova de Conhecimentos I é composta por 30 questões de Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa, enquanto a Prova de Conhecimentos II conta com 120 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes, Filosofia e Sociologia.

No segundo dia (6 de fevereiro), os candidatos farão a Prova de Conhecimentos III, que é composta por 150 questões de Biologia, Física, Química e Matemática.

Vagas e resultados

Ao todo, a UnB está ofertando 2.112 vagas para os campi Darcy Ribeiro (Brasília), Planaltina, Ceilândia e Gama.

Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, 1.077 vagas são para estudantes de escolas públicas, com percentual para estudantes pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência. Além dessas vagas, a UnB reserva 112 vagas para os cotistas negros.

Conforme o edital, a UnB irá divulgar o resultado final do Vestibular 2022 no dia 18 de março de 2022.

