Unesp abre novo Concurso público no Campus de São Paulo

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de Agente de Vigilância e Recepção, para atuação no Instituto de Artes do Campus de São Paulo. A remuneração será equivalente a R$ 2.538,15, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 6 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Fundação Vunesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 56,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, legislação, conhecimentos específicos; mais prova de redação.

As avaliações serão aplicadas no dia 13 de fevereiro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Atendimento ao público, presencial, por e-mail e telefone; Alimentar, diariamente, vários sistemas institucionais (Ex: SISADM, SIGAD, SISOF, entre outros); Atuar no recebimento, distribuição, controle e uso dos recursos financeiros e orçamentários da Unidade/Instituição (via sistemas); Alimentar o Sistema SICONV de Convênios Federais e o Sistema AUDESP do Tribunal de Contas. Realização de pagamentos diversos a fornecedores, bolsas e auxílios, etc, (via depósitos, em cheque, no caixa do banco); Realizar a montagem, triagem e tramitação dos processos pagos; Realizar serviços bancários quando necessários

EDITAL 99/2021