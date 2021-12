Unesp: gabarito da 2ª fase do Vestibular 2022 está disponível

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na noite deste domingo, dia 19 de dezembro, o gabarito oficial da 2ª fase do Vestibular 2022. As provas da 2ª fase foram aplicadas neste domingo, das 14h às 19h.

Desse modo, os candidatos já podem conferir as respostas das questões objetivas no site da Fundação Vunesp. Para consultar o gabarito, é preciso realizar login por meio do número de CPF.

As provas da 2ª fase foram compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Linguagens e Códigos (língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte), Ciências Humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), Ciências da Natureza e Matemática (biologia, química, física e matemática).

Além disso, os candidatos responderam uma prova de redação cujo tema foi “Tristeza em tempos de felicidade compulsória”.

As provas da 2ª fase foram realizadas em 31 cidades de São Paulo nas quais os cursos são ministrados e também em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

1ª fase

As provas da 1ª fase do Vestibular 2022 foram compostas por 90 questões sobre as seguintes áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática.

A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu nos dias 14 e 15 de novembro, e os gabaritos já estão disponíveis. A Unesp convocou 33.096 candidatos para as provas da 2ª fase.

Vagas e resultados

A Unesp está ofertando 7.690 vagas em cursos de diversas áreas do conhecimento para o Vestibular 2022. Do total das vagas, 50% estão reservadas para a SRVEBP (Reserva de Vagas para Educação Básica Pública), ou seja, para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública.

De acordo com o edital, as vagas são para cursos dos 24 campi da universidade no interior, litoral e na capital de São Paulo.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022 está prevista para o dia 27 de janeiro de 2022.

