Unespar: resultado do Vestibular 2022 está disponível

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) publicou o resultado final do Vestibular 2022. Portanto, os candidatos já podem conferir as listas de aprovados em 1ª chamada no site da instituição.

De acordo com a Unespar, os convocados devem realizar as matrículas nos dias 6 e 7 de dezembro, na Secretaria Acadêmica dos campi. Os documentos exigidos para a matrícula estão listados no edital. Ainda de acordo com a universidade, há uma 2ª chamada prevista para o dia 10 de dezembro, e a 3ª chamada será feita no dia 20 de dezembro.

Sobre o processo seletivo

Para o próximo ano, a Unespar está ofertando 3.072 vagas em 71 cursos de graduação. As vagas estão distribuídas nos campi de Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.



A seleção do Vestibular 2022 foi feita a partir de dois critérios de ingresso:

notas de vestibulares anteriores da Unespar – edições de 2018, 2019 e 2020;

notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) – foram aceitas as notas de 2015 a 2020.

Apenas os candidatos aos cursos de Canto, Composição e Regência, Instrumento, Música, Artes Cênicas, Dança e Música Popular fizeram uma prova aplicada pela Unespar, o teste de habilidades específicas (THE). Conforme o edital, a prova aconteceu on-line, nos dias 10 e 12 de novembro.

De acordo com o indicado no edital, 50% das vagas foi reservada para os candidatos cotistas. Desse modo, 25% das oportunidades foram reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas. Outros 20% foram para candidatos pretos ou pardos, que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública, enquanto 5% foi para PcD (pessoas com deficiência).

Confira mais detalhes no site da Unespar.

