Unicamp e UFSCar recebem inscrições do Vestibular Indígena 2022

A Universidades Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estão realizando em conjunto o Vestibular Indígena 2022. As inscrições foram abertas na última segunda-feira, dia 13 de dezembro.

De acordo com o cronograma, os interessados devem realizar a inscrição até 17h do dia 20 de janeiro por meio do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares). Segundo a Comvest, os candidatos deverão realizar uma única inscrição, indicando até dois cursos, um em cada universidade.

Segundo os editais, podem participar do processo seletivo integrantes de uma das etnias indígenas do território brasileiro que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública, em instituição indígena ou que tenham obtido certificação oficial por meio de exames como o Encceja, por exemplo.

Os candidatos deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio de documentos exigidos no edital. O candidato deve apresentar a comprovação no dia da prova.

Provas do Vestibular Indígena 2022

De acordo com o cronograma, a Comvest deve liberar a consulta aos locais de prova em 18 de fevereiro. A aplicação das provas será feita nas seguintes cidades: Bauru (SP), Campinas (SP), Dourados (MS), Manaus (AM), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).

O processo seletivo será realizado no dia 13 de março, às 13h (horário local). Nesta data, os candidatos responderão uma prova de redação e uma prova composta por 50 questões objetivas: 12 de Ciências da Natureza; 14 de Linguagens; 12 de Matemática; 12 de Ciências Humanas.

A oferta da Unicamp para o Vestibular Indígena 2022 é de 130 vagas, distribuídas em todos os cursos, enquanto a UFSCar oferece até duas vagas, em 65 diferentes opções de cursos.

Ainda de acordo com o cronograma, as universidades devem liberar a lista de aprovados em 1ª chamada no dia 18 de abril. Há a previsão de outras chamadas para os dias 2, 16, 23 e 30 de maio.

Confira mais informações nos editais.

