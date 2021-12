Unicentro divulga resultado do PAC 2021

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) divulgou na tarde desta sexta-feira, dia 17 de dezembro, o resultado do Programa de Avaliação Continuada (PAC) 2021. Desse modo, os candidatos do PAC III já podem consultar a lista de aprovados no site da Unicentro.

Os candidatos devem realizar a pré-matrícula on-line, por meio do site de Matrículas da Unicentro. De acordo com a Unicentro, os aprovados na 1ª chamada devem realizar o cadastro entre 7 e 9 de fevereiro de 2022. Há a previsão de realização de outras duas chamadas:

2ª chamada: 11 de fevereiro.

Pré-matrícula da 2ª chamada: de 14 até 16 de fevereiro.

3ª chamada: 18 de fevereiro.

Pré-matrícula da 3ª chamada: de 21 até 23 de fevereiro.

A oferta da Unicentro para os aprovados no PAC III é de 228 vagas, que estão distribuídas por Guarapuava, Itari, Chopinzinho, Prudentópolis, Pitanga e Coronel Vivida.

Como foi o PAC 2021?

A Unicentro aplicou as provas da 3ª etapa do PAC no dia 15 de novembro, das 14h às 18h. De acordo com o edital, as provas do PAC III foram compostas por uma redação e por questões de Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Química e Sociologia.

Já as provas do PAC I e do PAC II foram aplicadas em 7 de novembro e os gabaritos já estão disponíveis. A divulgação do desempenho dos candidatos nessas duas etapas está prevista para ser feita a partir de 30 de março de 2022.

Veja mais detalhes no site da Unicentro.

