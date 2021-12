Unimontes divulga gabarito do PAES 2020

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) divulga nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro, o gabarito do Programa de Avaliação Seriada para o Acesso ao Ensino Superior (PAES) 2020, cujas provas foram aplicadas neste domingo (19).

Desse modo, os candidatos poderão conferir as repostas oficiais das questões por meio do site do PAES a partir de hoje. Já a divulgação dos pontos máximos e mínimos será feita em 12 de janeiro.

O resultado final do PAES 2020 será publicado no dia 1º de fevereiro de 2022, enquanto as notas obtidas pelos candidatos nas 1ª e 2ª etapas serão liberadas até 30 de abril.

PAES registrou cerca de 10 % de abstenção

A Unimontes esperava mais de 6 mil candidatos para a aplicação das provas. A universidade realizou as provas da 1ª etapa no turno da manhã, das 8h às 12h, e aplicou as provas das 2ª e 3ª etapas pela tarde, das 13h às 19h.

De acordo com a Unimontes, dos inscritos, 687 não compareceram aos locais de prova. Desse modo, o PAES 2020 registrou abstenção geral de 10,47%. Ao todo, somando os números das três etapas, 5.875 candidatos fizeram as provas.

As provas das 1ª e 2ª foram compostas por 60 questões objetivas. Já a prova da 3ª e última etapa contou com uma redação e com 50 questões objetivas sobre assuntos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato na inscrição.

Vagas

A Unimontes está ofertando 720 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PAES 2020. As oportunidades são para 63 cursos de graduação de diversas áreas. Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

Confira mais detalhes do PAES 2020.

