Unimontes divulga locais de prova do PAES 2020

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) divulgou os locais de aplicação das provas do Programa de Avaliação Seriada para o Acesso ao Ensino Superior (PAES) 2020. A instituição começou a enviar as informações sobre local e sala do exame para os endereços de e-mail cadastrados no ato de inscrição.

Desse modo, aqueles que não receberem o e-mail até a próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro, precisam entrar em contato com a coordenação do PAES para solicitar os dados.

Após prorrogar o prazo, a Unimontes encerrou o período de inscrição para as três etapas do PAES no dia 18 de outubro.

Provas do PAES 2020



De acordo com o novo cronograma do PAES 2020, as provas serão aplicadas no dia 19 de dezembro. Os candidatos da 1ª etapa farão as provas no turno da manhã, das 8h às 12h, enquanto a aplicação das provas das 2ª e 3ª etapas será à tarde, das 13h às 19h.

Os candidatos das 1ª e 2ª etapas farão provas compostas por questões objetivas sobre assuntos do 1º e do 2º anos do ensino médio, respectivamente. A 3ª e última etapa conta com a aplicação de uma prova de redação, além de questões sobre assuntos que estarão de acordo com o curso escolhido pelo candidato na inscrição.

Vagas e resultados

A oferta da Unimontes para o PAES 2020 é de 720 vagas para 63 cursos de graduação de diversas áreas para os aprovados na 3ª etapa. De acordo com o edital, metade das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino.

A universidade deve publicar o resultado final do PAES 2020 no dia 1º de fevereiro de 2022. Já as notas obtidas pelos candidatos nas duas primeiras etapas serão liberadas até 30 de abril.

Confira mais detalhes do PAES 2020 e do processo seletivo de 2022.

