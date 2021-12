Unitapajós abre vagas de emprego; veja funções

Unitapajós abre novas oportunidades de emprego para colaboradores especializados em diferentes áreas de atuações no Pará. Além do salário, a empresa oferece diversos benefícios, como por exemplo, participação nos lucros. Confira como se candidatar!

Unitapajós anuncia oportunidades de emprego no Pará

A Unitapajós divulgou NOVAS oportunidades de emprego abertas para contratação de profissionais de diferentes funções na região do Pará. Veja os cargos ofertados:

Coordenador (a) Planejamento Manutenção – Barcarena;

Supervisor (a) Manutenção Terminal – Itaituba;

Coordenador (a) Manutenção Terminal – Barcarena;

Supervisor (a) Terminal – Barcarena;

Mecânico – Pará;

Coordenador (a) Qualidade – Barcarena;

Coordenador (a) Socioambiental – Barcarena.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas, os interessados devem acessar o link de inscrição, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo com todos os dados necessários atualizados.

Ainda, além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece vale alimentação, programa de treinamentos, auxílio fretado, convênio odontológico, previdência privada, seguro de via, refeitório, participação nos lucros e convênio médico.

A Unitapajós, uma joint venture entre a Bunge e AMAGGI, é voltada para a logística de grãos na região norte do Brasil. Além disso, foi fundada no ano de 2013 para possibilitar o escoamento de grãos por meio do corredor norte da hidrovia Tapajós-Amazonas.

