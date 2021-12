Unitins divulga locais de prova do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou os locais de prova do Vestibular 2022. Desse modo, os inscritos já podem conferir no site da Unitins onde irão realizar o exame. A instituição recebeu as inscrições entre os dias 26 de outubro e 11 de novembro.

As provas serão aplicadas no dia 19 de dezembro. Os locais de prova serão em Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins, municípios nos quais há campus da universidade. A aplicação será feita também em Araguaína, mas apenas para os candidatos ao curso de Medicina.

Conforme o cronograma, as provas serão aplicadas das 14h15 às 19h15. O fechamento dos portões de acesso aos locais será às 14h.

O processo seletivo conta com a aplicação de uma prova de redação e de uma prova objetiva. A prova objetiva será composta por 20 questões de Linguagens e Códigos e 30 perguntas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.



Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória é obrigatório. Além disso, a universidade recomenda que os candidatos levem máscaras para a troca e também a sua própria garrafa de água para evitar os bebedouros coletivos.

Vagas e resultados

A Unitins está ofertando 680 vagas para o Vestibular 2022. As oportunidades são para 17 cursos de graduação, com 40 vagas para cada curso.

De acordo com o edital, metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD’s).

Conforme o calendário da Unitins, os candidatos aprovados neste processo seletivo devem ingressar no primeiro semestre letivo de 2022, com início previsto para o dia 14 de fevereiro de 2022.

Confira mais detalhes no site da Unitins.

