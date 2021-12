Universidade oferece aulas de front-end para mulheres

A Universidade Raccoon, braço educacional da Raccoon, oferecerá, junto ao time de mulheres da área de tecnologia da empresa, três aulas gratuitas sobre front-end web development.

A ação tem como objetivo incentivar o ingresso de novos talentos na área. A iniciativa não é exclusiva para as mulheres, ainda que sejam o público focal, uma vez que uma das metas é também impulsionar o mercado de tecnologia para que tenha mais igualdade de gênero.

As inscrições para participar das aulas começam no dia 1 de dezembro e vão até segunda-feira (6/12). Para se inscrever, é preciso preencher as informações neste link. As aulas acontecerão nos dias 7, 8 e 9 de dezembro.

Cristiane Franchini, coordenadora de Web Dev na agência, explica a importância da ação para o mercado:

“A presença das mulheres na computação acontece há décadas, mas sempre de forma minoritária. Ainda há um bom caminho a percorrermos para a igualdade na área, e cada projeto voltado a isso ajuda a dar mais um passo”.



Complementando, o CTO e Sócio-Diretor de Tecnologia, Carlos Pereira Lopes, mostra que a vantagem também se estende às empresas.

“Toda empresa se beneficia ao ter mais diversidade na equipe, pois pessoas diversas trazem pensamentos e ideias também diversas. No caso da área de tecnologia, as mulheres sempre lutaram para ter mais espaço, e consideramos nosso papel colaborar para mudar aos poucos esse cenário. Não há nenhuma razão para que um setor seja predominantemente masculino, se não reflexos de preconceitos passados”.

“O meio de fazer diferença na sociedade é sempre a educação”, indica Carolina Pereira, gerente da Universidade Raccoon. “Desenvolvemos cursos e conteúdos com a intenção de instruir mais pessoas, mas também é de suma importância os projetos sociais como esse. Às vezes, é o empurrão que falta para um novo profissional chegar ao mercado”, completa.

Inscrições

Nome: Mulheres no </front>

Quando: Dias 7, 8 e 9 de dezembro

Inscrições: Do dia 1/12 a 6/12 neste link

Valor: Gratuito

Fonte: Assessoria de Imprensa da Universidade Raccoon.

