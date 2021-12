Universidade oferece mais de 30 cursos de verão voltados para área de saúde

A Rede UniFTC abriu inscrições para cursos de verão na área de saúde. As oportunidades podem ser executados de forma online ou presencial, do 10 de janeiro a 12 de fevereiro de 2022. O investimento varia entre R$ 50 e R$ 1.300, de acordo com a modalidade e o tipo de curso escolhido.

Todos as capacitações são de curta duração e desenvolvidos para serem realizados durante as férias de verão como uma extensão do curso de graduação superior.

Os cursos online oferecidos são: Cuidados iniciais em situações de urgência e emergência- pré hospitalar; Desmistificando a gasometria arterial: da solicitação a interpretação; Fisioterapia nas disfunções temporomandibulares; Interações medicamentosas; Introdução à gestão de produtos para saúde em unidades assistenciais; Limpeza de pele premium; Suplementação alimentar na prática clínica; Ventilação mecânica: orientações para a prática de enfermeiros; Alterações laboratoriais das anemias; Bioinformática aplicada ao imunodiagnóstico; Conhecendo e interpretando o laudo de papanicolau; Encontros com o vinho; Engenharia de cardápio: gestão e marketing para restaurante comercial; Gestão de indicadores e performance em saúde: boas práticas em saúde; Gestão laboratorial e liberação de laudos; Layout de cozinha industrial e Perícia forense.

Vale ressaltar que os cursos presenciais vão ocorrer nas unidades da UniFTC de Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Eunápolis. Entre os temas disponíveis, estão: Basic life support (BLS) american heart; Massoterapia básica; Análise pericial e forense; Avaliação e tratamento postural; Bases da culinária saudável; Como falar em público: técnicas e preparação; Confeitaria saudável; Descomplicando lesões de pele: avaliação, conduta, registro e técnica; Dry needling/agulhamento a seco; Lanches saudáveis; Pronação de pacientes adultos em estado crítico; Segurança na terapia infusional; Suporte avançado de vida em cardiologia (ACLS) – American Heart e Ventosaterapia.

As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição.