Universidades baianas abrem mais de 3.500 vagas para cursos gratuitos; veja lista

Turbinar o currículo é muito importante, independente da fase da vida. E se você está precisando colocar e participar de novas experiências veja só essa lista de capacitações gratuitas oferecidas por duas universidades baianas – a Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador (UNINASSAU) e Unime.

Uninassau

Neste mês de dezembro, uma série de eventos está sendo realizado de forma gratuita na Uninassau. Entre os temas, estão: Desafios acadêmicos na pandemia; Etiqueta na internet; Elaboração de currículo; Psicologia; Povos indígenas; Tecnologia e saúde; Medicina chinesa e aplicação de “PICS”; Cuidados jurídicos na regularização de negócios e terapias complementares na medicina veterinária.

Os interessados devem se inscrever pelo portal extensao.uninassau.edu.br

Unime

A Unime fez uma parceria com a Meta e está oferecendo cursos complementares certificados para alunos do Academia Tech – pool de 19 cursos em Tecnologia da Informação para o ensino superior lançado pela instituição. Os conteúdos são disponibilizados por meio da plataforma Blueprint da Meta, uma ferramenta de design thinking, e são divididos por meio de trilhas e treinamentos aprofundados, com módulos sobre Cibersegurança, Inovação Educacional, Privacidade de Dados e projetos sobre Marketing Digital.

Confira a lista de cursos do Academia Tech: