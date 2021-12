Universidades oferecem mestrado em gestão de recursos hídricos

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquista (Unesp), que coordena o curso de mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, e outras 13 universidades parceiras oferecem vagas para ingresso em 2022.

O Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) foi criado em 2015 com o objetivo de formar mão de obra qualificada para atuar na área.

Trata-se de um programa de pós-graduação stricto sensu criado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). O curso visa a capacitação de profissionais para atuar em órgãos públicos, comitês de bacia hidrográfica, conselhos de recursos hídricos e na iniciativa privada.

Além da Unesp, que coordena o mestrado, 13 outras universidades públicas ofertam o curso cuja duração é de 24 meses.

Inscrições

As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 19 de janeiro, por meio do site da Unesp. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 76. Ainda conforme o edital, os candidatos devem anexar no ato de inscrição as cópias dos documentos exigidos.

O edital do ProfÁgua 2022 exige ainda que os candidatos apresentem uma proposta projeto de pesquisa na área. Os projetos devem se inserir em uma das duas seguintes linhas de estudo: Instrumentos da Política de Recursos Hídricos e Regulação e Governança de Recursos Hídricos.

Conforme o cronograma, o resultado da 1ª etapa está previsto para o dia 2 de fevereiro. As matrículas serão recebidas entre os dias 15 e 18 de março, enquanto o início das aulas está previsto para 21 de março.

Estão ofertando vagas as seguintes universidades: UEA (Manaus), UEA (Parintins), Uerj, UFBA, UFCG, UFES, UFPE, UFRGS, UFRR, UnB, Unemat, Unesp, Unir, e UTFRR.

Com informações da Agência Brasil.

