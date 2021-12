URBIA tem vagas de emprego pelo país; veja funções

A URBIA, uma empresa que faz parte do Grupo Construcap S/A, é responsável pela gestão dos parques urbanos da cidade de São Paulo. Em busca de novos colaboradores, a empresa está disponibilizando novas oportunidades de emprego para atuar em diversos setores. Confira!

URBIA está disponibilizando novas oportunidades de emprego

A URBIA foi criada com a finalidade de realizar a gestão de parques da cidade de São Paulo. Além disso, é responsável pelo Ibiraquera, Jardim Felicidade, Lajeado, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima e Jacintho Alberto.

A empresa proporciona lazer, cultura e entretenimento a todos os frequentadores desses parques urbanos, além de garantir a limpeza e preservação dos ambientes para garantir uma ótima experiência ao seu público-alvo.



As vagas para ocupação são todas destinadas ao estado de São Paulo. Dentre os cargos disponíveis, estão:

Líder de Aluguel e Equipamentos;

Supervisor de Manutenção;

Analista de Suporte Jr;

Almoxarife;

Coordenador de Operações;

Monitor de Convidados;

Supervisor de Franquia;

Estágio para Atendimento ao Público;

Entre outros.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de colaboradores URBIA? Aos profissionais que tenham interesse em participar do processo seletivo, podem conferir todas as informações necessárias e realizar sua candidatura através do site de participação.

Os requisitos e atribuições exigidas alteram conforme o cargo pretendido, sendo necessário que o candidato que tenha interesse na ocupação da vaga, leia atentamente a todas as informações que estão disponíveis no site de participação, antes de efetuar sua candidatura.

