Usuário vai poder acumular pagamentos do vale-gás e do Auxílio Brasil?

O Governo Federal começou há duas semanas os pagamentos do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de pessoas estão recebendo o benefício. Ainda em dezembro, o plano do Palácio do Planalto é começar a pagar também o vale-gás nacional, que deve atender algo em torno de 5,5 milhões de brasileiros.

Serão portanto dois programas funcionando basicamente ao mesmo tempo. Por isso, muita gente quer saber se vai ser possível receber os dois projetos de uma vez. Afinal de contas, um mesmo usuário poderá acumular os dois benefícios? O Ministério da Cidadania já tem uma resposta para essa pergunta.

E a resposta é sim. De acordo com a pasta responsável por esses pagamentos, um mesmo usuário vai poder receber ao mesmo tempo o vale-gás nacional e o Auxílio Brasil. Com isso, entende-se que esses indivíduos irão acabar recebendo bem mais do que o valor mínimo de R$ 400 que o Governo está estabelecendo.

Na prática, a tendência neste momento é de que todos os usuários do vale-gás nacional sejam do Auxílio Brasil. Isso porque recentemente o Governo Federal publicou um decreto afirmando que esse público vai ter preferência na entrada no novo programa. E isso quer dizer que quem está de fora de projetos sociais, não vai conseguir receber.

De acordo com o Governo Federal, a tendência é que mais pessoas possam entrar no vale-gás nacional em 2022. Mas para este ano de 2021, o que se sabe é que temos cerca de 5,5 milhões de vagas. E muito provavelmente apenas os indivíduos que estão no Auxílio Brasil é que irão de fato conseguir entrar no benefício.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro. Naquele primeiro momento, o benefício estava atendendo apenas as pessoas que estavam no Bolsa Família até outubro.

Isso não mudou neste mês de dezembro. Isso quer dizer, portanto, que ninguém mais além dessas pessoas conseguiu entrar no projeto. Apenas quem já estava por lá. Pelo menos é isso o que se sabe até este momento.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de brasileiros estão recebendo o dinheiro do programa. O plano do Governo é aumentar isso para 17 milhões. O Ministro da Economia, João Roma, disse que isso vai acontecer ainda neste ano.

Vale-gás

Já o vale-gás nacional ainda não começou a fazer os seus pagamentos. Trata-se de um projeto de origem do poder legislativo. A ideia veio do Deputado Federal Carlos Zarattini (PT-SP), partido de oposição ao Presidente Jair Bolsonaro.

Na última sexta-feira (17), o Congresso Nacional aprovou a liberação de R$ 300 milhões para os pagamentos do vale-gás nacional. A ideia é que o Governo Federal use essa quantia para os repasses ainda deste ano.

De acordo com informações de bastidores, o Ministério da Cidadania deverá anunciar o calendário oficial do programa nesta segunda-feira (20). Além disso, eles deverão divulgar mais detalhes sobre o benefício em questão.