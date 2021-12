usuários relatam problemas com o app do benefício

Usar o aplicativo oficial do Auxílio Brasil não tem sido uma tarefa muito fácil nas últimas semanas. Desde que o Governo Federal o lançou oficialmente, as reclamações sobre ele não param de chegar. Há relatos de lentidão, atraso nos pagamentos, troca de valores, bloqueios e até mesmo de mistura de saldos.

Nas redes sociais, muita gente está pedindo para que a Caixa Econômica Federal faça uma atualização no sistema deste aplicativo. Algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo realizar algumas operações básicas como consultar o calendário de pagamentos na aplicação.

Há relatos também de mensagens de falsos bloqueios. Esse é um problema recorrente que está tirando o sono de muitas pessoas agora. Alguns usuários estão abrindo o aplicativo e se deparando com uma mensagem de cancelamento do Auxílio Brasil. Mas o fato é que para muitos desses usuários se trata apenas de um erro.

“Eu vi que apareceu uma mensagem de bloqueio no meu aplicativo. Eles me mandaram ir até um CRAS (Centro de Referência em Assistência Social ) e eu fui. Quando cheguei lá, fui informada de que estava tudo certo e que não houve cancelamento”, disse uma usuária que perdeu quase um dia inteiro por causa desse erro.

Nossa equipe tentou entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para que eles explicassem o que está acontecendo com o app. Pelo menos até a publicação desse artigo, eles não mandaram nenhuma resposta. Em caso de envio, essa matéria vai passar portanto por uma atualização.

Você Pode Gostar Também:

Melhor com ele

Por causa desses problemas, muita gente está optando por procurar outros programas que acabam tendo a mesma função. Mas é preciso ter muito cuidado nessa procura. É que existe uma série de apps falsos nas lojas dos celulares.

Ao baixar uma aplicação falsa, o cidadão pode danificar o seu celular, contrair vírus para o aparelho, se basear em informações falsas e até mesmo ser vítima de um golpe. Então é muito importante tomar cuidado.

Outras opções

Para quem quer outra opção segura para além do app do Auxílio Brasil, a dica é mesmo o Caixa Tem. Apesar de também sofrer críticas, essa aplicação também é oficial e possui basicamente as mesmas funções.

Uma outra possibilidade é ir para o lado mais convencional da história e retirar o dinheiro através de saques no caixa eletrônico. Essa possibilidade fica disponível assim que a quantia é liberada para o cidadão do programa.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro. Naquele primeiro momento o programa atendia apenas as pessoas que faziam parte do antigo Bolsa Família.

E isso não mudou agora. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de pessoas estão recebendo o benefício agora em novembro. Qualquer mudança neste sentido só vai acontecer mesmo a partir do próximo ano.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, revelou que a tendência é inserir todas essas pessoas ainda este ano. Mas isso significaria de qualquer modo que elas só receberiam o dinheiro a partir de 2022.