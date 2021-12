UTFPR abre Concurso público para Professor adjunto no Campus Cornélio Procópio.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) oferta vaga para Professor adjunto no Campus Cornélio Procópio

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupa uma vaga no cargo de Professor adjunto na área de Engenharia Elétrica/Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais, para atuação no Campus Cornélio Procópio.

Para concorrer a vaga ofertada, é necessário que os candidatos possuam graduação em Engenharia Elétrica ou em Engenharia de Controle e Automação ou em Engenharia da Computação ou em Engenharia Eletrônica, com Doutorado ob)do em Programa de Pós-Graduação listado na Plataforma Sucupira2 , ou equivalente que venha a subs)tuíla, na área de avaliação de Engenharias I.

A remuneração oferecida será equivalente a R$ 9.616,18.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h do dia 4 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da UTFPR. O valor da inscrição está fixado em R$ 240,00.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório);

Prova de desempenho de ensino (caráter classificatório e eliminatório);

Prova de memorial de trajetória acadêmica e plano de trabalho para a instituição (caráter classificatório);

Prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas no dia 06 de fevereiro de 2022.

EDITAL 01/2021