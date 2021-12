Vacina passa a ser obrigatoriedade para quem deseja entrar no país

A ministra Rosa Weber enviou, ainda no sábado, a decisão para ser votada no plenário virtual, no qual os ministros incluem seus votos em um sistema eletrônico. O prazo para votar começa nesta quarta-feira (15), à 00h, e termina às 23h59 de quinta-feira (16). Caso algum dos ministros peça destaque, a análise é interrompida e levada ao plenário físico, em data a ser definida.