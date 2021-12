Vacinação contra Covid-19 segue com estratégia ‘Libera Geral’ nesta terça-feira (28)

A estratégia de vacinação contra Covid-19, “Libera Geral”, segue nesta terça-feira (28) com aplicação das 1ª e 2ª doses para o público com 12 anos, residente ou não de Salvador. Os interessados devem apresentar originais e cópias do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital atualizada (ConectSUS), documento de identificação com foto e comprovante de residência da cidade onde reside.

Quanto a dose de reforço da Janssen, as doses estarão disponíveis exclusivamente para os portadores do cartão SUS de Salvador que tomou a 1ª dose/dose única até o dia 28/10/2021. O serviço será oferecido exclusivamente no site Hora Marcada. Para quem agendou pelo Vacina Express, não será necessário reagendar. Além disso, no local de vacinação será obrigatória a apresentação da cópia e original do cartão SUS de Salvador, cartão de vacina e documento de identificação com foto.

Voluntários de pesquisas e estudos da Janssen que receberam a 1ª dose do imunizante no HUPES também poderão agendar a dose de reforço pelo site Hora Marcada. O agendamento on-line já está aberto. Já a 3ª dose estará disponível para os imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 28 de novembro e indivíduos com 18 anos ou mais, sem a necessidade de residir em Salvador. Porém é necessário o intervalo de 120 dias ou mais entre a 2ª e 3ª dose.

Os menores de 18 anos deverão ser acompanhados pelos pais ou outro responsável de maior de idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade que pode ser feita manualmente.

As gestantes devem apresentar obrigatoriamente cópia impressa da prescrição médica. As puérperas, além da prescrição médica, deverão levar também uma cópia da certidão de nascimento do bebê ou Declaração de Nascidos Vivos.

Os imunossuprimidos deverão levar original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital atualizada (ConectSUS), documento de identificação com foto e comprovante de residência da cidade onde reside.