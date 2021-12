Vacinação contra gripe: 90 pontos de imunização atendem a população nesta sexta-feira (17)

Acontece nesta sexta-feira (17), das 08 às 17 horas, o Mutirão de Vacinação contra Influenza em Salvador. No total, serão 90 pontos de imunização entre postos fixos e drive thrus espalhados por toda cidade. Para facilitar o acesso ao imunizante, locais com grande circulação de pessoas como shoppings, supermercados, estações de transbordo e as sedes das Prefeituras-Bairro também participarão da mobilização.

A estratégia é voltada para os moradores da capital baiana com idade igual ou superior a seis meses de idade que ainda não foram imunizadas contra a gripe esse ano. No ato da vacinação, os indivíduos deverão apresentar obrigatoriamente um documento de identificação com foto e o cartão SUS vinculado ao município de Salvador, ou seja, as pessoas com cartão SUS vinculado a outras cidades não serão contemplados pela vacinação.

Por conta da megaestrutura que será montada para o mutirão, a vacinação contra Covid-19 estará suspensa nesta sexta-feira (17) na capital baiana.

“Estaremos com todas nossas equipes mobilizadas para ampliar de forma significativa a cobertura da vacinação contra gripe. A medida faz parte da série de esforços da Secretaria Municipal da Saúde para conter o avanço do surto de influenza na cidade. Por isso estamos convocando toda a população para participar da estratégia nesta sexta”, explicou Leo Prates, secretário Municipal da Saúde.

Durante a vacinação, soteropolitanos ainda poderão fazer doações de brinquedos para crianças carentes. Os brinquedos arrecadados serão entregues para instituições de apoio a crianças em vulnerabilidade socioeconômica do município. A ação faz parte de uma campanha de Natal.