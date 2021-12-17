Vacinação contra gripe conta com mais 90 pontos de imunização; saiba onde se vacinar

O Mutirão de Vacinação contra Influenza em Salvador acontece nesta sexta-feira (17), das 8h às 17h e conta com 90 postos de imunização espalhados por toda cidade.
O público-alvo da vacinação são pessoas com idade igual ou superior a seis meses de idade que ainda não foram imunizadas contra a gripe esse ano. É obrigatório apresentar o cartão SUS vinculado ao município de Salvador.
Confira abaixo os pontos de imunização contra gripe, em Salvador:
- USF SAN MARTIN III
- MULTICENTRO LIBERDADE
- USF SANTA MONICA
- SUPERMERCADO BOMPREÇO – IAPI – (8 às 16h)
- PREFEITURA BAIRRO SÃO CAETANO/LIBERDADE
- USF SAN MARTIM I
- UBS PROF MARIA CONCEIÇÃO SANTIAGO IMBASSAY
- FBDC BROTAS – CENTRO DE VACINAÇÃO (8 às 16h)
- FBDC BROTAS – DRIVE THRU – (8 às 16h)
- SUPERMERCADO – GBARBOSA – AV ACM – (8 às 16h)
- USF VALE DO MATATU
- UBS MANOEL VITORINO
- PREFEITURA BAIRRO CENTRO/BROTAS
- USF ARISTIDES MALTEZ
- USF NOVA ESPERANÇA
- USF ITAPUÃ
- UBS SÃO CRISTOVÃO
- ESTAÇÃO MUSSURUNGA
- PREFEITURA BAIRRO ITAPUA
- USF MUSSURUNGA I
- USF DOM AVELAR
- USF VILA CANÁRIA
- USF NOVA BRASILIA
- UBS PIRES DA VEIGA
- USF CAMBONAS
- USF SÃO MARCOS
- USF JOÃO ROMA FILHO
- SHOPPING PONTO ALTO – (9 às 16h)
- PREFEITURA BAIRRO PAU DA LIMA
- USF RESGATE
- UBS RODRIGO ARGOLO
- USF CABULA VI (FERNANDO FILGUEIRAS)
- UBS EDSON TEIXEIRA
- USF CALABETÃO
- USF DORON
- PREFEITURA BAIRRO CABULA/TANCREDO NEVES
- SUPERMERCADO – GBARBOSA – ESTRADA DAS BARREIRAS – (8 às 16h)
- 5 CS – PONTO FIXO
- 5 CS – DRIVE THRU
- USF FEDERAÇÃO
- MULTICENTRO AMARALINA (ADRIANO PONDÉ)
- SHOPPING BARRA – (9 às 16h)
- SHOPPING DA BAHIA – (9 às 16h)
- SHOPPING ITAIGARA – (9 às 16h)
- BARRA RIO VERMELHO
- PREFEITURA BAIRRO BARRA/PITUBA
- USF CAPELINHA
- USF RECANTO DA LAGOA I
- USF ANTONIO LAZARROTO
- USF ALTO DO CABRITO
- USF BOA VISTA DE SÃO CAETANO
- USF JAQUEIRA DO CARNEIRO
- USF PIRAJÁ
- PREFEITURA BAIRRO VALERIA
- USF ZULMIRA BARROS
- USF IMBUI
- USF CURRALINHO
- USF PARQUE DE PITUAÇU
- SUPERMERCADO BIG BOMPREÇO – ARMAÇÃO – (8 às 16h)
- MULTICENTRO CARLOS GOMES
- UBS RAMIRO DE AZEVEDO
- USF GAMBOA
- USF TERREIRO DE JESUS
- ESTAÇÃO DA LAPA – (9 às 16h)
- SHOPPING OUTLET CENTER – URUGUAI – (9 às 16h)
- PREFEITURA BAIRRO CIDADE BAIXA
- USF JOANES LESTE
- USF JOANES CENTRO OESTE
- DRIVE VILA MILITAR – (8 às 16h)
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR
- USF TUBARÃO
- USF ALTO DA TEREZINHA
- USF ALTO DO CRUZEIRO
- USF FAZENDA COUTO I
- USF SÃO JOÃO DO CABRITO
- USF ALTO DO CONGO
- DRIVE THRU – ATACADÃO ATAKAREJO – (8 às 16h)
- PREFEITURA BAIRRO SUBURBIO/ILHAS
- USF ALTO DE COUTOS I
- USF PLATAFORMA
- UBS SERGIO AROUCA
- USF COLINAS DE PERIPERI
- SUPERMERCADO BOMPREÇO PLATAFORMA – (8 às 16h)
- PREFEITURA BAIRRO CAJAZEIRAS
- USF CAJAZEIRAS V
- USF CAJAZEIRAS X
- USF CAJ IV
- USF CAJ XI
- USF PALESTINA
- USF JARDIM DAS MARGARIDAS
- UBS NELSION PIHAUI DOURADO
- USF YOLANDA PIERS
Fonte: iBahia