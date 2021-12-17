Vacinação contra gripe conta com mais 90 pontos de imunização; saiba onde se vacinar



O Mutirão de Vacinação contra Influenza em Salvador acontece nesta sexta-feira (17), das 8h às 17h e conta com 90 postos de imunização espalhados por toda cidade.

O público-alvo da vacinação são pessoas com idade igual ou superior a seis meses de idade que ainda não foram imunizadas contra a gripe esse ano. É obrigatório apresentar o cartão SUS vinculado ao município de Salvador.

Confira abaixo os pontos de imunização contra gripe, em Salvador:

  • USF SAN MARTIN III
  • MULTICENTRO LIBERDADE
  • USF SANTA MONICA
  • SUPERMERCADO BOMPREÇO – IAPI – (8 às 16h)
  • PREFEITURA BAIRRO SÃO CAETANO/LIBERDADE
  • USF SAN MARTIM I
  • UBS PROF MARIA CONCEIÇÃO SANTIAGO IMBASSAY
  • FBDC BROTAS – CENTRO DE VACINAÇÃO (8 às 16h)
  • FBDC BROTAS – DRIVE THRU – (8 às 16h)
  • SUPERMERCADO – GBARBOSA – AV ACM – (8 às 16h)
  • USF VALE DO MATATU
  • UBS MANOEL VITORINO
  • PREFEITURA BAIRRO CENTRO/BROTAS
  • USF ARISTIDES MALTEZ
  • USF NOVA ESPERANÇA
  • USF ITAPUÃ
  • UBS SÃO CRISTOVÃO
  • ESTAÇÃO MUSSURUNGA
  • PREFEITURA BAIRRO ITAPUA
  • USF MUSSURUNGA I
  • USF DOM AVELAR
  • USF VILA CANÁRIA
  • USF NOVA BRASILIA
  • UBS PIRES DA VEIGA
  • USF CAMBONAS
  • USF SÃO MARCOS
  • USF JOÃO ROMA FILHO
  • SHOPPING PONTO ALTO – (9 às 16h)
  • PREFEITURA BAIRRO PAU DA LIMA
  • USF RESGATE
  • UBS RODRIGO ARGOLO
  • USF CABULA VI (FERNANDO FILGUEIRAS)
  • UBS EDSON TEIXEIRA
  • USF CALABETÃO
  • USF DORON
  • PREFEITURA BAIRRO CABULA/TANCREDO NEVES
  • SUPERMERCADO – GBARBOSA – ESTRADA DAS BARREIRAS – (8 às 16h)
  • 5 CS – PONTO FIXO
  • 5 CS – DRIVE THRU
  • USF FEDERAÇÃO
  • MULTICENTRO AMARALINA (ADRIANO PONDÉ)
  • SHOPPING BARRA – (9 às 16h)
  • SHOPPING DA BAHIA – (9 às 16h)
  • SHOPPING ITAIGARA – (9 às 16h)
  • BARRA RIO VERMELHO
  • PREFEITURA BAIRRO BARRA/PITUBA
  • USF CAPELINHA
  • USF RECANTO DA LAGOA I
  • USF ANTONIO LAZARROTO
  • USF ALTO DO CABRITO
  • USF BOA VISTA DE SÃO CAETANO
  • USF JAQUEIRA DO CARNEIRO
  • USF PIRAJÁ
  • PREFEITURA BAIRRO VALERIA
  • USF ZULMIRA BARROS
  • USF IMBUI
  • USF CURRALINHO
  • USF PARQUE DE PITUAÇU
  • SUPERMERCADO BIG BOMPREÇO – ARMAÇÃO – (8 às 16h)
  • MULTICENTRO CARLOS GOMES
  • UBS RAMIRO DE AZEVEDO
  • USF GAMBOA
  • USF TERREIRO DE JESUS
  • ESTAÇÃO DA LAPA – (9 às 16h)
  • SHOPPING OUTLET CENTER – URUGUAI – (9 às 16h)
  • PREFEITURA BAIRRO CIDADE BAIXA
  • USF JOANES LESTE
  • USF JOANES CENTRO OESTE
  • DRIVE VILA MILITAR – (8 às 16h)

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR

  • USF TUBARÃO
  • USF ALTO DA TEREZINHA
  • USF ALTO DO CRUZEIRO
  • USF FAZENDA COUTO I
  • USF SÃO JOÃO DO CABRITO
  • USF ALTO DO CONGO
  • DRIVE THRU – ATACADÃO ATAKAREJO – (8 às 16h)
  • PREFEITURA BAIRRO SUBURBIO/ILHAS
  • USF ALTO DE COUTOS I
  • USF PLATAFORMA
  • UBS SERGIO AROUCA
  • USF COLINAS DE PERIPERI
  • SUPERMERCADO BOMPREÇO PLATAFORMA – (8 às 16h)
  • PREFEITURA BAIRRO CAJAZEIRAS
  • USF CAJAZEIRAS V
  • USF CAJAZEIRAS X
  • USF CAJ IV
  • USF CAJ XI
  • USF PALESTINA
  • USF JARDIM DAS MARGARIDAS
  • UBS NELSION PIHAUI DOURADO
  • USF YOLANDA PIERS





Fonte: iBahia