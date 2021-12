Vacinação contra gripe segue com foco em grupo prioritário na capital baiana

A vacinação contra gripe continua nos postos da saúde da capital baiana. Porém, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o foco é no o público prioritário da doença. Pode receber a dose do imunizante trabalhadores da saúde, crianças entre seis meses e 6 anos; gestantes e puérperas; pessoas com mais de 60 anos; povos indígenas e quilombolas e pessoas com comorbidades ou deficiência permanente.

Vale ressaltar que os postos também estão aplicando a 2ª dose do imunizante nas crianças vacinadas pela primeira vez em 2021.

De acordo com a diretora de Vigilância à Saúde do município, Andréa Salvador, a capital baiana está vivendo um surto de casos de influenza devido ao elevado número de registros em um curto espaço de tempo. Até o momento, 77 casos de influenza foram contabilizados esse ano na cidade e, desse total, 74 foram notificados entre o final do mês de novembro e início de dezembro.

Em 2021, pouco mais de 416 mil pessoas receberam a vacina contra gripe em Salvador. O número é considerado abaixo do esperado, já que corresponde apenas a 58% de cobertura do público-alvo. A meta da SMS é imunizar pelo menos 90% do público elegível que reside na cidade.