Vacinação COVID-19: Estratégia ‘Liberou Geral’ segue em Salvador nesta quinta-feira (09)

Seguindo a estratégia “Liberou Geral”, nesta quinta-feira (09), das 8h às 16h, na Rodoviária, Aeroporto, Feira de São Joaquim, além das Estações de Transbordo da Lapa e Mussurunga e nos postos de vacinação da capital baiana, estarão disponíveis os imunizantes contra a covid para aplicação a 1ª e 2ª (público com 12 anos ou mais) que não tenha se vacinado na capital baiana, mesmo não morando em Salvador ou não tendo tomado as doses aqui, o cidadão será contemplado.

A 3ª dose estará disponível exclusivamente para os imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 10 de novembro e indivíduos com 18 anos ou mais, também sem a necessidade de residir em Salvador ou ter tomado as doses no município, é exigido apenas o intervalo de 150 dias ou mais da data da segunda dose. Lembrando que o interessado deve apresentar OBRIGATORIAMENTE originais e cópias do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (CONECTSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência. Os voluntários de pesquisas e estudos sobre vacina contra Covid-19, além dos documentos já citados devem levar declaração do Instituto de pesquisa.

No ato da vacinação deverá ser apresentado obrigatoriamente: cópia do documento oficial de identificação com foto, carteira nacional de vacinação digital (CONECTSUS atualizado), Cartão de vacina e comprovante de residência da cidade onde reside.

Vale salientar que os menores de 18 anos deverão ser acompanhados pelos pais ou outro responsável de maior de idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade que pode ser feita manualmente.

As gestantes devem apresentar obrigatoriamente cópia impressa da prescrição médica, já as puérperas, além da prescrição médica, uma cópia também da certidão de nascimento do bebê ou Declaração dos Nascidos Vivos.

Ônibus Itinerante Vacina em Movimento na Feira de São Joaquim, Estação da Lapa, Estação Mussurunga, Aeroporto e Rodoviária.

Atenção: os pontos volantes atenderão todos os públicos habilitados para administração da 1ª, 2ª e 3ª doses na capital baiana

1ª dose: repescagem para pessoas com 18 anos ou

mais das 08h às 16h