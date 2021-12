Vai ficar em casa no Réveillon? Confira cinco filmes para assistir na noite da virada

Deixou para última hora o planejamento do Ano Novo e vai passar a data em casa? Então, nada melhor do que assistir um bom filme. O iBahia preparou uma lista com opções que vão da comédia romântica, para aqueles que querem começar 2022 em clima apaixonado, ao suspense, para quem não quer piscar os olhos até a hora da virada.

Confira a lista e bom filme!

1. Noite de Ano Novo (2011)

É 31 de dezembro de 2011 na cidade de Nova York. Claire Morgan (Hilary Swank) é a responsável pela organização da festa de Ano Novo e enfrenta problemas quando a tradicional bola que marca a virada do ano no alto da Times Square emperra no meio do caminho. O único que pode ajudá-la é Kominsky (Hector Elizondo), um antigo funcionário demitido há pouco tempo. Com um elenco de grandes estrelas de Hollywood, a comédia romântica acompanha a história de vários personagens que se entrelaçam na noite da virada. Os protagonistas enfrentam os mais diversos tipos de dilemas amorosos, familiares, profissionais e pessoais. Mas, claro, todos na esperança de começar o ano seguinte com o é direito. O filme está disponível na HBO Max.

2. O Diário de Bridget Jones (2001)

Um das comédias românticas mais amadas dos anos 2000 começa em uma noite de Ano Novo. Em “O Diário de Bridget Jones”, a protagonista decide tomar as rédeas da própria vida e começa a escrever um diário. Mas, a situação sai de controle quando dois homens dividem o coração dela.

3. Pânico nas Alturas (2019) Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um grupo de cinco amigos invade um teleférico para passar o Ano Novo clandestinamente no topo de uma montanha. Mas, no meio do caminho, eles ficam presos e as férias se tornam um cenário de horror e luta pela sobrevivência. Ótima opção para quem gosta de suspense/thriller e não quer nem piscar até a hora da virada!

O longa está disponível no Prime Video.

4. A noite da virada (2014)

O longa brasileiro, inspirado na peça “O Banheiro”, de 1995″, discorre sobre situações inusitadas e loucuras que acontecem em uma festa de ano novo. Disponível na Netflix.

5. Questão de Tempo (2013) Foto: Reprodução / Redes Sociais