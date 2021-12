Vai pegar a estrada no Réveillon? Entenda como será a operação de Ano Novo

As operações de controle e redução de acidentes nas rodovias surgem tem inicio a partir do aumento da circulação de carros no fim de ano. Sendo assim, esse réveillon o foco será na segurança, iniciando nesta quinta-feira (30) em trechos estratégicos em mais de 10 mil quilómetros de malha viária estadual, seguindo até as 23h59 de domingo (02).

É indispensável a atenção dos motoristas de veículos pesados, já que acontecerá a restrição de tráfego de veículos de cargas pesadas, a partir da sexta-feira (31) das 14h às 22h, sábado (01) das 06h às 12h e domingo (02) das 16h às 22h. Dentre as funções da operação de Ano Novo estão a atuação no combate ao crime, com blitz de apreensão a armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.