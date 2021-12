Vai reformar a casa? Saiba o que é importante saber antes de iniciar

Quando se pretende renovar um ambiente, ou a casa toda, é importante fazer um planejamento, pensando no tempo de execução, no valor que se quer investir e, entre outras coisas, na disponibilidade que se tem para administrar uma reforma e gerenciar colaboradores.

No entanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam que reformar é sinônimo de problemas e imprevistos, com a ajuda de profissionais especializados orientando e assumindo o planejamento, tudo pode correr como o previsto, sem surpresas, e ainda, dentro das expectativas de investimentos e resultando em uma ótima experiência e satisfação final.

“Nós ajudamos a planejar cada detalhe, compatibilizando prazos de terceirizados, garantindo a execução correta, de acordo com o projeto, planejando as intervenções em cada cômodo para o melhor fluxo interno na casa, agindo no momento certo para cada etapa da obra”, afirma a arquiteta Cristina Campos.

Saber o momento certo para providenciar materiais como revestimentos e tintas, por exemplo ou quando contratar cada tipo de mão de obra específica? Todas essas dúvidas, se respondidas com a orientação certa, evitam desperdício de tempo e dinheiro. “É possível evitar incompatibilidades, muito recorrentes em obras onde não se tem um planejamento ou um gestor principal cuidando de todos os envolvidos”, alerta.

Segundo a arquiteta, alguns acabamentos, se forem bem escolhidos, de acordo com a ficha técnica de cada um, evitam retrabalhos e manutenções futuras, deixando a vida mais prática e funcional para o morador. “Por exemplo, cada ambiente pede um tipo de porcelanato específico para melhor atender o dia a dia; em uma cozinha, não se deve colocar um porcelanato polido, com brilho, pois molhado ou engordurado ficará escorregadio”, orienta. “Em uma bancada de cozinha, evitamos pedras porosas como o mármore, pois ela pode manchar com mais facilidade e, a médio prazo, necessitar de manutenção, ao contrário de um quartzo ou granito”, disse.

É vasto o conhecimento dentro do universo da decoração, existem diferentes tipos de tintas para utilização em cada cômodo, tipos de tecidos para cada uso, iluminação específica para cada ambiente, e também, medidas e tamanhos que devem ser seguidas para uma melhor ergonomia e utilização dos espaços. São dicas e orientações importantes para uma boa vivência e otimização de investimentos. “Essa ajuda é muito válida, especialmente, quando se quer fazer reformas com baixo investimento”, disse.