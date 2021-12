‘Vai ter que aprender a dormir mais cedo’, dispara Rico para Sthe Matos ao dividir funções

Rico Melquiades segue causando com a sua segunda semana como fazendeiro do reality “A Fazenda 13”. O humorista trocou farpas com Sthe Matos no momento da divisão de tarefas da semana na manhã desta quinta-feira (02).

Ao noticiar que a influenciadora cuidaria da vaca, animal considerado um dos mais trabalhosos do local, Rico debochou da peoa que costuma dormir tarde e avisou que ela teria que dormir mais cedo para dar conta de seu trabalho.

“Sthefane você vai ter que aprender a dormir mais cedo porque vai ficar na vaca. Ou se não, você vai ter que fazer a vaca de virote, beleza?”, disparou o peão. “Meu amor, trabalho pra mim nunca foi problema baby”, rebateu a baiana. “E não vai ser aqui”, retrucou o fazendeiro.

Veja o vídeo: