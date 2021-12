Vale-gás deve custar R$ 2 bilhões

O projeto que prevê o orçamento para 2022 já está em discussão no Congresso, um dos programas que podem entrar na conta é o vale-gás, acordo com o relator-geral do Orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, em entrevista para O Estado de São Paulo.

“Vale-gás dá R$ 1,92 bilhões e nós estamos buscando espaço para ele também”, disse Hugo. “O vale-diesel eu acho que o governo já encampou. Eu acho que o governo já encampou e colocou em algum outro benefício. Não veio (no ofício). Eu não especifiquei o vale-diesel e ele deve ter colocado em alguma outra rubrica específica”, completou.

Neste ano, o valor deve ser de R$ 52 por família, a ser pago a cada dois meses. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania, ao G1. Os valores devem ser pagos juntamente com a segunda parcela do Auxílio Brasil, que está sendo paga desta a sexta-feira (10). Confira todas as datas abaixo:

Calendário do Auxílio Brasil e Vale-Gás

NIS final 1: 10/12

NIS final 2: 13/12

NIS final 3: 14/12

NIS final 4: 15/12

NIS final 5: 16/12

NIS final 6: 17/12

NIS final 7: 20/12

NIS final 8: 21/12

NIS final 9: 22/12

NIS final 0: 23/12



Emendas do relator

Na esteira do orçamento, Leal também comentou sobre o orçamento secreto – oficialmente chamado de emendas do relator. “Eu achei ótimo [pessoas comentando o tema] porque eu tenho certeza que quanto mais luzes nós tivermos luzes sobre o orçamento público quanto mais pessoas fiscalizando e olhando é melhor. Não só pelas emendas de relator. Elas são um universo muito pequeno perto do que estamos discutindo de Orçamento”,

Ele, por outro lado, negou que o termo “orçamento secreto” esteja correto. “A resolução é muita clara e fala que o relator poderá realizar indicações para execução das programações oriundas de solicitações recebidas de parlamentares, agentes públicos e da sociedade civil. Não vai ter secreto”, argumentou o parlamentar.

Acontece que as críticas em relação aos valores estão no fato de que os valores não precisam ser divididos proporcionalmente e são negociados de forma informal, o que poderia contribuir para o uso como moeda de troca.

Em entrevista a Veja, Hugo Leal, também comentou que apoia as investigações. “Veja bem, nós somos responsáveis pela elaboração, pela votação e acompanhamento das emendas. Deputado não tem de se envolver na execução. Quando há desvio, tem de ser investigado”, observou. “O que não pode é criminalizar o trabalho político”, finalizou.