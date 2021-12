Vale-Gás do Ceará vai ter 200 mil tíquetes

Segundo o governo do estado do Ceará, durante este mês de dezembro, a população receberá cerca de 201 mil tíquetes do programa Vale-Gás Social.

Assim, a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos irá direcionar os tíquetes para as prefeituras. Desse modo, estas terão a responsabilidade de distribuí-los no local do benefício.

O programa Vale-Gás social, então, se trata de um programa assistencial do governo estadual. Dessa forma, a medida disponibiliza, de forma totalmente gratuita, a recarga do botijão de gás de cozinha de 13 kg três vezes ao ano para a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica do estado.

Portanto, poderão receber a benesse aquelas famílias que participam do Cartão Mais Infância. Além disso, os jovens do programa Superação também poderão receber a recarga. Por fim, as unidades familiares do Auxílio Brasil que possuem renda mensal máxima de até R$ 100,25 por pessoa também têm direito de participar.

“Que as mais de 201 mil famílias possam passar o Natal com o botijão recarregado, cheio de gás, cozinhando para seus filhos e familiares. Sempre tenho dito que o meu governo tem procurado olhar para os que mais precisam, os mais pobres e mais humildes. Esse é o papel do Estado”, declarou o atual governador do estado, Camilo Santana, durante sua conversa semanal com a população, em suas redes sociais.

Prefeituras recebem os tíquetes do Vale-Gás Social

Durante esta semana, as famílias do programa Vale-Gás Social do Estado do Ceará começaram a receber os tíquetes de recarga do benefício. Assim, de acordo com a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), até a última quarta-feira, 15 de dezembro, todos os 201.259 tíquetes já haviam sido direcionados às 184 prefeituras do estado.

Além disso, durante a última terça-feira, 14 de dezembro, cerca de 100 mil vales chegaram a cerca de 94 prefeituras das regiões do Cariri, Centro Sul e partes do litoral.

“Muitos municípios vieram buscar os tíquetes com todo um planejamento de distribuição às famílias de sua localidade. Temos certeza que os tíquetes chegarão no menor período possível à população. Sabemos que são tempos de dificuldade financeira e os gestores municipais compartilham conosco dessa urgência em ajudar as famílias cearenses”, frisou Socorro França.

“Esse benefício vai amenizar a vulnerabilidade social e nos confirma que é o Governo do Estado quem está dando as mãos aos que mais precisam. Isso dá segurança às pessoas. É muito bom saber que o Estado está comprometido com os mais vulneráveis”, declarou o secretário de Assistência Social e Cidadania de Pentecoste, Cleyton Menezes, ao receber os 1.270 tíquetes do benefício, durante a manhã da última terça-feira.

“O Vale Gás é mais um benefício que vai ajudar bastante às famílias. Vamos distribuir logo, amanhã, quinta e sexta-feira. A população está precisando e tem pressa”, acrescenta o prefeito de Saboeiro, Marcondes Ferraz, ao receber 688 vales.

O que é o Vale-Gás?

O Governo Estadual do Ceará criou o benefício Vale-Gás Social no início da pandemia de Convid-19 no Brasil. Dessa forma, a medida se direciona a famílias residentes do estado em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, o governo do estado iniciou uma parceria com a Nacional Gás com o objetivo de repassar os botijões a preço de custo para o estado.

Atualmente, com a alta do preço do produto, muitas famílias estão tendo dificuldade em acessá-lo. Por esse motivo, então, muitas voltaram a utilizar fogão à lenha, dentre outros meios mais baratos. Contudo, muitos deste apresentam riscos de acidentes, o que pode influenciar a saúde e a vida de muitos cidadãos.

Assim, o auxílio estatal se faz necessário. Até o momento, então, cerca de mais de 500 mil botijões de gás de cozinha chegaram às famílias participantes do benefício durante os dois anos do projeto.

Programa se tornou permanente

Criado pelo governo estadual logo no início da pandemia de Covid-19, o programa recentemente se tornou uma política assistencial permanente do estado.

“O governador Camilo Santana, ciente das dificuldades financeiras deixadas pela pandemia do coronavírus, transformou esse auxílio em uma política pública permanente. Tenho certeza que essa recarga fará a diferença no acesso das famílias cearenses à alimentação. O dinheiro gasto na compra do botijão de gás agora poderá ser utilizado no complemento da alimentação e em outras despesas domésticas”, relatou a titular da Secretaria, Socorro França.

Inicialmente, a medida seria temporária, em 202o. No entanto, no mês de setembro deste ano, o governo sancionou uma Lei que regulamenta que a medida se tornasse uma política pública permanente. Dessa forma, a distribuição para os grupos familiares ocorrerão três vezes ano.

Nesse sentido, o governador publicou em suas redes sociais após a sanção da medida. “Assinei há pouco, durante a nossa live semanal, a lei que torna o vale-gás social como política pública permanente. Serão três repasses por ano em apoio às famílias mais vulneráveis do Ceará. A mensagem está sendo encaminhada ainda hoje para a Assembleia Legislativa”, relatou.

“Tem pessoas que não estão mais conseguindo comprar o botijão de gás, usando fogão a lenha. Por isso, estamos transformando o Vale Gás em uma política permanente. Vamos possibilitar atender três vezes por ano as famílias cearenses de baixa renda”, justificou o governador do estado do Ceará, Camilo Santana.

Secretaria publica lista de beneficiários do Vale-Gás

Ademais, a Prefeitura Municipal de Barbalha, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), publicou na última terça-feira, 14 de dezembro, a lista com a primeira parte de beneficiários do programa Vale-Gás Social do Estado do Ceará.

Portanto, neste primeiro lote, poderão receber cerca de 826 famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, a entrega dos tíquetes do benefício ocorrerá entre os dias 16 e 21de dezembro na sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, de acordo com o cronograma da lista.

Por fim, é importante alertar que todos os beneficiários deverão comparecer aos locais de retirada dos vales com os seguintes documentos:

Carteira de Identidade (RG)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Número de Identificação Social (NIS)

Comprovante de endereço

