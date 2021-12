Vale-gás foi LIBERADO; veja como receber

Um total de 5,58 milhões de famílias devem receber o vale-gás ainda neste mês. O valor deve ser de R$ 52 por família, a ser pago a cada dois meses. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania, ao G1. O calendário oficial de pagamentos não foi divulgado.

O objetivo do programa deve ser atingir as famílias mais pobres, já que o gás liquefeito de petróleo (GLP) – o gás de cozinha – aumentou de preço consideravelmente neste ano. O fato, somado a inflação, fez com que muitas famílias deixassem de lado o gás de cozinha e voltasse a cozinhar com lenha.

Outras famílias tentaram cozinhar com verdadeiras “gambiarras”, nem sempre bem sucedidas e que acabaram em graves acidentes. Além disso, comprar os alimentos também não tem sido tarefa fácil no cenário brasileiro.

Outro programa social é o Auxílio Brasil – por enquanto pago apenas para pessoas que tem direito ao Bolsa Família. Para dezembro, o governo prometeu aumentar o número de beneficiários e também os valores pagos.

Confira aqui se você pode se inscrever no Cadastro Único do governo federal.



Quem tem direito ao vale-gás?

Dois grupos tem direito aos valores do vale-gás e poderão receber:

Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham renda na família de até meio salário-mínimo (atuais R$ 550);

Famílias com integrantes inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Importante mencionar, que a renda per capita é o cálculo com a seguinte fórmula (Soma da renda da casa + número de pessoas que moram na mesma casa = renda por pessoa). Há quem se confunda e entenda que é a renda de uma única pessoa, quando na realidade é uma média entre os rendimentos.

Veja o preço médio de gás de cozinha por estado:

Um problema com o vale-gás é quem 17 estados o valor será insuficiente para bancar metade do botijão de 13 kl.

Acre: R$ 117,53;

Alagoas: R$ 98,36;

Amapá: R$ 115,78;

Amazonas: R$ 105,77;

Bahia: R$ 95,25;

Ceará: R$ 104,4;

Distrito Federal: R$ 97,68;

Espírito Santo: R$ 98,48;

Goiás: R$ 110,53;

Maranhão: R$ 103,92;

Mato Grosso: R$ 124;

Mato Grosso do Sul: R$ 100,03;

Minas Gerais: R$ 104,09;

Pará: R$ 107,78;

Paraíba: R$ 105,28;

Paraná: R$ 105,84;

Pernambuco: R$ 95,2;

Piauí: R$ 108,15;

Rio de Janeiro: R$ 93,15;

Rio Grande do Norte: R$ 109,06;

Rio Grande do Sul: R$ 102,56;

Rondônia: R$ 118,56;

Roraima: R$ 112,06;

Santa Catarina: R$ 110,65;

São Paulo: R$ 102,18;

Sergipe: R$ 98,26; e

Tocantins: R$ 112,26.