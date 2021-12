Vale Gás para inscritos no CadÚnico

O governo do Estado de São Paulo vem beneficiando cerca de 500 mil famílias com as parcelas do Vale Gás. O benefício foi repassado em três parcelas no valor de R$ 100 a cada dois meses.

A medida foi criada diante a elevação no preço do botijão de 13kg, quem está custando mais que R$ 100 em algumas regiões do país. Devido a isto, muitas famílias estavam recorrendo a outros meios para cozinhar os seus alimentos.

Como realizar a inscrição para receber o Vale Gás?

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, não é possível se inscrever para conseguir o benefício. Isso porque, as famílias contempladas foram selecionadas conforme os dados do CadÚnico, sendo eles registrados até o dia 19 de fevereiro de 2021.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Tiveram acesso ao programa as famílias inscritas no CadÚnico, sem Bolsa Família, moradoras de comunidades carentes, e com renda mensal per capita de até R$ 178. O governo informou que foram selecionadas 104.340 famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que moram em comunidades carentes e favelas.

Em suma, podem receber o benefício:

Famílias inscritas no CadÚnico, sem Bolsa Família;

Moradores de comunidades carentes ou favelas;

Famílias com renda mensal per capita de até R$ 178.

Como saber se fui selecionado?

O cidadão interessado pode fazer uma consulta no site do programa. Na prática, o cidadão será encaminhado para o site do programa Bolsa do Povo. Contudo, será necessário informar o NIS (Número de Identificação Social).

Quais cidades do estado estão participando do projeto?

Americana;

Amparo;

Atibaia;

Bananal;

Barueri;

Bauru;

Bertioga;

Biritiba-Mirim;

Botucatu;

Caçapava;

Caieiras;

Cajamar;

Campinas;

Campo Limpo Paulista;

Campos do Jordão;

Capivari;

Caraquatatuba;

Carapicuíba;

Cordeirópolis;

Cotia;

Cruzeiro;

Cubatão;

Diadema;

Embu das Artes;

Ferraz de Vasconcelos;

Francisco Morato;

Franco da Rocha;

Guaratinguetá;

Guarujá;

Guarulhos;

Hortolândia;

Ibirarema;

Ibiúna;

Ilhabela;

Itapecerica da Serra;

Itapevi;

Itaquaquecetuba;

Itirapina;

Itu;

Jacareí;

Jandira;

Jundiaí;

Lorena;

Mairinque;

Mairiporã;

Marília;

Mauá;

Mogi das Cruzes;

Osasco;

Pederneiras;

Peruíbe;

Piracicaba;

Pirapora do Bom Jesus;

Poá;

Praia Grande;

Ribeirão Pires;

Ribeirão Preto;

Rio Claro;

Rio Grande da Serra;

Salto;

Santa Cruz do Rio Pardo;

Santana de Parnaíba;

Santo André;

Santos;

São Bernardo do Campo;

São José dos Campos;

São Paulo;

São Pedro;

São Roque;

São Sebastião;

São Vicente;

Sorocaba;

Sumaré;

Suzano;

Tabatinga;

Taboão da Serra;

Tatuí;

Tremembé;

Ubatuba;

Várzea Paulista;