Veículo com equipe de Gusttavo Lima se envolve em acidente; veja vídeo

Integrantes da banda e da equipe de Gusttavo Lima sofreram um acidente na manhã desta segunda-feira (20), entre as cidades de Soledade e Olivedos, na Paraíba. As informações são do Portal T5.

Uma van, onde estavam os funcionários do sertanejo, colidiu com um veículo Fiat Uno no km 203, da BR-230. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento aos feridos.

Foto: Reprodução

De acordo com o site, ao menos cinco pessoas se machucaram no acidente, todos são passageiros da van do cantor. Eles foram prontamente atendidos e levados ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Vale lembrar que Gusttavo Lima, se apresentou no estado da Paraíba durante o final de semana. O show foi na cidade de São Bento.