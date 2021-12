veja a lista dos municípios que estão sendo atendidos este ano

O Governo Federal está começando oficialmente nesta segunda-feira (27) os pagamentos do vale-gás nacional. De acordo com as informações oficiais, apenas cerca de 100 mil pessoas estão podendo pegar o dinheiro agora. São apenas aquelas que moram em regiões atingidas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais.

A ideia do Governo Federal era não pagar o vale-gás para ninguém neste ano. Tudo por causa dos atrasos no Congresso e também dentro do próprio Palácio do Planalto. Mas acontece que as chuvas que estão atingindo o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais estão preocupando muita gente neste momento.

Por isso, o poder executivo achou melhor antecipar os pagamentos desse programa pelo menos para esse grupo de pessoas. Mas vale lembrar que apenas cerca de 100 municípios foram selecionados . São cidades que estão sofrendo muito com a quantidade de chuvas neste momento.

Essa lista com as mais de 100 cidades pode ser vista clicando aqui neste link. Trata-se de um documento oficial do Ministério da Cidadania. No ofício é possível ver o nome de cada uma das cidades e também o número de pessoas que serão atendidas em cada uma delas. O valor do vale-gás é de R$ 52.

De acordo com informações oficiais, somente na Bahia, 18 pessoas morreram vítimas de acidentes provocados pelas chuvas desde o início desse período de temporais por lá. Neste momento, Governo do estado e Federal se juntaram para tentar resolver a situação de várias pessoas que ainda estão em desespero com as perdas humanas e materiais.

E quem não mora nessas regiões?

Quem não mora no sul da Bahia e nem no norte de Minas Gerais só tem uma saída: esperar. Não há muito o que se fazer para tentar resolver essa situação. Isso porque eles não irão receber nada agora em 2021.

De acordo com o Ministério da Cidadania, quem não mora nas regiões afetadas pela pandemia vai acabar recebendo mesmo entra os dias 18 de janeiro e 30 de janeiro de forma retroativa. É o que diz o Palácio do Planalto.

Pagamento do retroativo

Para quem ainda não sabe, o vale-gás de janeiro oficialmente vai ser uma espécie de retroativo. Acontece que todo mundo deveria estar recebendo esse benefício agora em dezembro. Por causa desse atraso, os repasses só acontecerão depois.

Na prática, o Governo Federal vai acabar fazendo três pagamentos em sequência. O primeiro já está acontecendo agora, o segundo vai para janeiro para quem não está pegando a quantia agora e o terceiro em fevereiro.

Não estou no Cadúnico. Posso receber?

Não. Quem não está no Cadúnico não pode receber o vale-gás nacional. Então se o cidadão não está recebendo esse benefício agora ele vai poder tentar depois para ver se consegue entrar no projeto.

Ao todo, o vale-gás nacional vai atender cerca de 5,4 milhões de brasileiros. Todos eles precisam ter cadastro no Cadúnico. Além disso, o Governo vai dar preferência para quem já faz parte do Auxílio Brasil. É o que se sabe.