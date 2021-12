veja como consultar o calendário de pagamentos no app

O Governo Federal concluiu na semana passada os pagamentos da primeira rodada do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde por esse programa, algo em torno de 14,5 milhões de brasileiros receberam o benefício neste primeiro momento. São os mesmos que estavam no Bolsa Família até outubro.

Com a conclusão deste primeiro repasse, os olhos se voltam agora para o mês de dezembro. É que dentro de mais alguns dias, a Caixa Econômica Federal deverá começar as librações do segundo ciclo do Auxílio Brasil. Só que muita gente ainda está em dúvidas sobre como encontrar a sua data de recebimento através do app oficial do programa.

O Governo Federal lançou essa aplicação ainda no início do último mês de novembro. Mesmo diante de muitas reclamações sobre a navegabilidade, o fato é que não é tão difícil encontrar o calendário de pagamentos por lá. Na verdade, existem dois caminhos para se fazer isso no app oficial do programa em questão.

Forma 1

O primeiro modo de conseguir isso é abrir o aplicativo oficial e clicar na opção Calendário. Ele fica na parte inferior da tela bem ao lado das opções Benefícios e Mensagens. Logo depois de clicar, é só apertar no algarismo final do seu Número de Inscrição Social (NIS). Pronto. O próprio sistema vai dizer qual é a data do seu repasse



Você Pode Gostar Também:

Forma 2

Se você achou esse caminho meio complicado, então há uma segunda opção mais simples. Basta clicar nas três pequenas linhas que estão no canto superior esquerdo da tela do app. E aí basta selecionar a opção Calendário de Pagamentos. Pronto. Ali você vai ver qual é o dia que o dinheiro vai sair para o seu grupo.

Dezembro é antecipado

Vale lembrar que os pagamentos do Auxílio Brasil em dezembro começarão mais cedo do que de costume. Tudo isso para que os usuários do programa recebam o benefício ainda antes das festas de fim de ano.

Normalmente, os pagamentos desse projeto acontecem nos 10 últimos dias úteis do mês. Para dezembro, no entanto, o calendário aponta que os repasses devem começar já no dia 10 de dezembro e acabar no dia 23 do mesmo mês.

E quem não recebeu o Auxílio Brasil em novembro?

Quem não recebeu o Auxílio Brasil em novembro ainda não está garantido nos pagamentos de dezembro. Neste momento, não há muito o que fazer para essas pessoas. Para elas, aliás, basta esperar para ver o que vai acontecer.

A tendência é que o Governo espere para ver o que vai acontecer com a PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados. Até aqui ainda não há previsão de quando esse texto pode ser votado por lá.

Valor de R$ 400 já está garantido?

Sim. Os pagamentos na casa dos R$ 400 estão confirmados para dezembro. Mesmo que a PEC dos Precatórios não passe pela Câmara dos Deputados, o Governo tem um plano B de pegar um crédito extraordinário para fazer os repasses turbinados neste último mês do ano.

O que não está confirmado ainda é a questão desse valor retroativo. Sem essa PEC dos Precatórios aprovada pela segunda vez na Câmara dos Deputados, vai ser realmente difícil fazer algo neste sentido ainda neste ano.