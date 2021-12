Veja como excluir contatos pelo WhatsApp

Usuários de aparelhos iOS podem excluir conversas no WhatsApp de forma muito prática. A ação de adicionar ou pagar contatos na agenda é bastante comum, por meio disso, as pessoas que quiserem apagar conversas no mensageiro podem optar por excluir os números envolvidos de uma só vez.

Veja também: WhatsApp oferece nova função muito aguardada pelos usuários

O WhatsApp pode ser utilizado para apagar os contatos e as conversas simultaneamente. Com esse controle, é possível deixar a agenda do aparelho mais organizada, além de prevenir que curiosos tenham acesso as suas informações. Veja a seguir como prosseguir com a ação.

Passo a passo de como apagar um contato pelo WhatsApp

Abra uma conversa no WhatsApp; Em seguida, toque no nome do contato; Feito isto, selecione o botão “Editar”; Na sequência, toque em “Apagar Contato” e confirme a ação.

Você Pode Gostar Também:

Saiba como pagar boletos usando o chat do WhatsApp

O 99Pay, a carteira digital da empresa de corridas 99, possibilita que boletos sejam pagos por meio da plataforma de mensagens mais usada do país, o WhatsApp. O usuário precisa ter apenas um cadastro na plataforma e possuir, ao menos, R$ 10 de saldo.

Para realizar o pagamento de boletos, basta acessar o WhatsApp na opção de “novo contato” e adicionar o número oficial do 99Pay: (61) 3550-8938. Na sequência, outras informações devem ser concedidas. Veja mais a seguir.

Como pagar boletos pelo WhatsApp

Após salvar o número de contato do 99Pay, inicie uma conversa pelo chat do WhatsApp. Na aba de escrita, digite a palavra “Menu” e envie. Em seguida aceite os termos de serviço para continuar com a opção.

Feito isto, toque em “Ver Menu” e depois em “Pagar boletos”. Por último, clique em “Enviar”. Agora digite o código de barras ou envie o documento em PDF. Também é possível tirar uma foto do boleto no ícone da câmera.

Para finalizar, confirme se todas as informações de boleto estão corretas, como valor, data e a forma de pagamento. Caso estão todas coerentes, vá em “Confirmar” para concluir o pagamento.