Veja como fica o rendimento da poupança com a alta da Selic

Com a nova mudança da taxa Selic nesta semana, a poupança vai voltar a ter o seu rendimento de acordo com uma regra antiga. Porém, os especialistas do mercado financeiro ainda não aconselham deixar a sua maior reserva de emergência na poupança, pois no momento ela ainda vai seguir perdendo para a inflação.

A partir de agora, a rentabilidade da poupança vai ser de 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial de 6,17% ao ano. Lembrando que existe uma regra para o rendimento da poupança que foi posta em vigor no ano de 2012, onde sempre que a Selic estivesse em 7,75% ao ano, o rendimento mensal seria de 0,44%.

Exemplo das regras da poupança

Desde 2012, a poupança passou a ter um outro molde de remuneração. A regra básica é a seguinte: Para o momento onde a Selic estiver fixada em até 8,5%, o seu rendimento será limitado a 70% da Selic, mais a taxa referencial que for estipulada pelo Banco Central.

Agora em momentos como o de agora, onde a Selic está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser fixado em 0,5% ao mês, mais o rendimento de 6,17% que é referente à taxa referencial.



Com a Selic acima de 8,5% ao ano, todas as aplicações na caderneta de poupança passam a ter um rendimento fixo de 0,5% ao mês, além de uma taxa referencial de 6,17% ao ano, assim como acontecia antes da mudança que foi feita em 2012.

O que não vai mudar com as novas regras?

Muita coisa no sistema da poupança vai continuar do mesmo jeito. Seguirá havendo a isenção do Imposto de Renda, além da liquidez dos valores que acontece de forma imediata.

Também já é possível realizar uma simulação de valores aplicados na poupança com as novas regras vigentes. Quem investir neste momento R$ 1 mil, dentro de um prazo de 12 meses, considerando o novo patamar da Selic em 9,25%.

Anteriormente, os R$ 1 mil investidos rendiam até R$ 54,30, o que totaliza um investimento que chegava a R$ 1.054,30. A partir de agora ,esses mesmos R$ 1 mil aplicados na poupança vão render R$ 68,00, tornando assim o patrimônio a R$ 1.068,00.

Duelo poupança x inflação

E mesmo que a partir do mês de dezembro a poupança passe a render mais, a inflação segue a frente do rendimento da poupança. A projeção do mercado é que a inflação acumulada de 2021 termine em 10,18%, com uma estimativa de queda para o próximo ano, se mantendo em 5,02% em 2022.

De acordo com a última pesquisa do Boletim Focus, os analistas estimam que o IPCA do mês de dezembro vai ficar em 0,72%, com expectativa de iniciar 2022 com um IPCA de 0,55%, o que pode modificar mais uma vez a taxa da Selic base para a economia.