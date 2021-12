Veja como reduzir as mensagens no WhatsApp neste fim de ano

Fim de ano para muitos brasileiros é sinônimo de férias, e para aproveitar esse momento tão esperado o ideal é se distanciar um pouco das redes sociais e das ferramentas digitais, como o WhatsApp. O aplicativo de mensagens é o mais utilizado do país. Veja a seguir como diminuir as notificações na plataforma e usufruir bastante dos feriados.

Desative a confirmação de leitura

Ao desativar a confirmação de leitura, o contato que te enviou uma mensagem não saberá que você leu ou não o conteúdo. Isso porque, as setinhas azuis não serão expostas para o remetente mesmo que você tenha lido a mensagem.

Para deixar as conversas sem confirmação de leitura, basta ir até as configurações do WhatsApp e clicar em “conta”. Na sequência toque em “privacidade” e então desabilite a função em “configurações de leitura”.

Silencie as conversas

Caso ainda continue recebendo muitas notificações no mensageiro, silencie as conversas pelo período em que ficará de folga. Desta forma, nenhuma notificação chegará no aplicativo. Vale ressaltar que a operação é individual, então, você poderá selecionar quais chats não vão te incomodar.

Para isto, basta ir até o perfil do contato que deseja silenciar e vá na opção “silenciar”. Feito isto, escolha a opção “sempre” ou outra que promete um período menor.

Silencie todas as notificações

Além da possibilidade de silenciar conversas específicas, o WhatsApp permite que todas as notificações do mensageiro sejam silenciadas. Assim, nenhum alerta do app vai aparecer durante o seu período de descanso.

Vale ressaltar que a opção de silenciar as notificações de uma só vez está disponível apenas para dispositivos iOS. Basta ir nas configurações do aplicativo e clicar em “notificações”. Para aparelhos Android, é preciso silenciar todas as conversas manualmente.

Arquive permanentemente as conversas indesejadas

Recentemente o WhatsApp liberou a possibilidade de arquivar conversas permanentemente. Desta forma, quando movidos para o arquivo, os chats só retornam para a tela principal manualmente.

Para mover as conversas para a pasta de arquivos, vá no perfil do contato e selecione arquivar, no iPhone. No Android, pressione o chat e, na parte superior, mova a conversa para caixinha de arquivo.

Não entre em grupos

Por fim, o WhatsApp permite que você escolha entre os seus contatos quais não têm permissão de adicionar o seu número em algum grupo. Neste caso, é possível evitar a perturbação de mensagens constantes em grupos que não queria estar.

Basta ir nas configurações do mensageiro, selecionar “conta” e depois “privacidade”. Feito isto, vá na aba “grupos” e escolha apenas os seus contatos que podem te adicionar em grupos.