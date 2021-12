Veja como simular a contratação do seu Crédito no CAIXA Tem

A Caixa Econômica Federal criou o aplicativo CAIXA Tem em 2020 para viabilizar os repasses do benefício do Auxílio Emergencial. Com o passar dos meses, a plataforma foi se especializando em serviços bancários e hoje já é possível solicitar empréstimos.

Veja também: Caixa Tem libera consulta do novo Auxílio NACIONAL de R$400

O Crédito CAIXA Tem varia de R$ 300 a R$ 1 mil. De acordo com a instituição financeira, o contratante pode parcela do empréstimo em até 24 vezes, ou seja, 2 anos. Além disso, é possível fazer uma simulação para conhecer todas as condições antes de contratar o serviço.

Empréstimo CAIXA Tem

A taxa de juros aplicada mensalmente é de 3,99%, sendo considerada alta diante a outras possibilidades no mercado financeiro. Por isso, é importante analisar as condições do serviço antes de contratá-lo, como através da simulação disponibilizada.

Você Pode Gostar Também:

Por meio da simulação, o cliente interessado consegue definir os valores das parcelas e até mesmo o tempo para pagar. Vale ressaltar que o programa de empréstimo do CAIXA Tem foi criado para atender as famílias de baixa renda que possuem dificuldades em ter acesso ao crédito.

Todavia, segundo economistas a oportunidade é preocupante, uma vez que há mais chances dessa população se endividar, sobretudo, com o alto percentual adicionado a cada mês.

Para fazer a simulação, basta acessar o aplicativo CAIXA Tem e selecionar a opção “Crédito CAIXA Tem”. Na sequência indique o valor desejado para o empréstimo, defina uma data de pagamento e em quantas parcelas deseja quitar a dívida.

Com isso, você terá acesso a todas as condições oferecidas pelo serviço. Caso não sejam favoráveis, avalie outras oportunidades no mercado, considerando as vantagens e desvantagens em comparação, além do que melhor se encaixa ao seu bolso.

Caixa Tem anuncia novo cartão de crédito

A Caixa Econômica Federal lançou um novo serviço no seu aplicativo CAIXA Tem. A novidade anunciada na último dia 22, trata-se de um cartão de crédito. Os clientes que solicitarem a ferramenta devem estar cientes que deverão pagar a compra realizada com cartão, à vista ou parcela, em até 40 dias. Após esse prazo, juros serão aplicados.

Além da facilidade em realizar compras, o cartão do CAIXA Tem não possui anuidade, pode ter uma outra ferramenta como adicional, disponibiliza cartão virtual, é aceito no exterior e também oferece todos os benefícios do Vai de Visa.

Desde seu lançamento, usuários da plataforma estão tentando contratar a ferramenta, mas não estão conseguindo. Isso porque, o cartão de crédito está sendo disponibilizado de forma gradativa, segundo o calendário a seguir:

Nascidos em A partir de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho 22 de Novembro Julho e Agosto 29 de Novembro Setembro e Outubro 13 de Dezembro Novembro e Dezembro 27 de Dezembro

Como solicitar?

Vale ressaltar que a contratação é totalmente online, por meio do aplicativo CAIXA Tem. Confia o passo a passo a seguir:

Abra o aplicativo “Caixa Tem”; Clique na opção “Cartão de crédito”; Em seguida, toque em “Quero meu cartão caixa tem”; Clique em “Próximo” e confirme o endereço de entrega em “Confirmar”; Insira seu e-mail para o envio das faturas e confirme; Na sequência, escolha o limite dentre as opções disponíveis; Escolha a melhor data para o vencimento sua fatura; Confirme seus dados e aceite os termos; Para finalizar, crie a senha conforme as orientações.

Minha solicitação não foi aprovada, o que fazer?

Para que o cartão de crédito seja concedido, a Caixa Econômica verifica os dados de crédito do solicitante. Desta forma, é possível gerar uma pontuação interna que defina a aprovação da ferramenta.

Todavia, caso seja recusado, você pode tentar novamente dentro de 60 dias. Contudo, verifique se não há inconsistências ou restrições no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com Serasa e SPC. Neste caso, o cartão não será viabilizado.