Veja o calendário de feriados nacionais para 2022

O ano já está se encerrando e os trabalhadores já buscam o novo calendário para verificar quando terão uma folguinha no próximo ano. Em 2022, doze feriados nacionais e cinco pontos facultativos serão catalogados. Sendo três deles cotados para fins de semana e apenas cinco prolongados.

Veja também: INSS: Conheça 5 situações que podem suspender sua aposentadoria

Veja abaixo o calendário de feriados e pontos facultativos para 2022:

Data Dia da semana Feriado 1º de janeiro Sábado Ano Novo (feriado nacional) 28 de fevereiro Segunda-feira Carnaval (ponto facultativo) 1º de março Terça-feira Carnaval (ponto facultativo) 02 de março Quarta-feira Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14h) 15 de abril Sexta-feira Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo (feriado nacional) 21 de abril Quinta Tiradentes (feriado nacional) 1º de maio Domingo Dia do Trabalho (feriado nacional) 16 de junho Quinta-feira Corpus Christi 2022 (ponto facultativo) 7 de setembro Quarta-feira Independência do Brasil (feriado nacional) 12 de outubro Quarta-feira Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) 2 de novembro Quarta-feira Finados (feriado nacional) 15 de novembro Terça-feira Proclamação da República (feriado nacional) 24 de dezembro Sábado Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h) 25 de dezembro Domingo Natal (feriado nacional) 31 de dezembro Sábado Véspera do Ano Novo 2023 (ponto facultativo após 14h)

Senado aprova novo feriado nacional em homenagem a Irmã Dulce

A Comissão de Educação do Senado Federal aprovou um novo feriado nacional. A partir do próximo ano é possível que, no dia 13 de março seja comemorado o dia da Santa Dulce dos Pobres, também conhecida como Irmã Dulce.

A proposta aprovada é de autoria do senador Angelo Coronel, no entanto, ainda deve passar pela apreciação na Câmara dos Deputados e, caso seja aprovado, o texto segue para a sanção presidencial. Após todas essas etapas, a medida entrará em vigor.

A Irmão Dulce foi canonizada 27 anos após sua morte, em outubro de 2019. Após a sua morte, foi considerada a primeira santa efetivamente brasileira. Apelidada de “Anjo Bom da Bahia”, a Santa já é homenageada no dia 13 de agosto.

No entanto, para a comemoração do feriado, a data da sua morte foi escolhida. Conforme a declaração do relator do projeto, o senador Flávio Arns, no dia 13 de março é comemorado tradicionalmente às lembranças da religiosa na Bahia.

Sobre a Irmã Dulce

Nascida em Salvador no ano de 1914, Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, possuía uma inclinação à religiosidade e preocupação com os pobres desde sua infância.

Em 1933, tornou-se noviça no Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no município de São Cristóvão, estado de Sergipe. Desde então, passou a se aplicar ao novo posto.

O nome, Irmã Dulce, foi escolhido em homenagem a sua mãe, que morreu quando a freira tinha apenas sete anos de idade. Um de seus atos memoráveis foi a transformação do galinheiro do convento de Santo Antônio em um abrigo para pessoas doentes em situação de rua.

A Santa Dulce dos Pobres morreu no dia 13 de março de 1992, em Salvador, com a idade de 77 anos.