veja o calendário detalhado do primeiro pagamento do programa

Saiu. Os possíveis usuários do vale-gás nacional não precisam mais esperar para saber quais são as datas dos primeiros pagamentos do vale-gás nacional. O Governo Federal divulgou no final da última semana o calendário detalhado dos repasses de janeiro deste novo programa social.

O curioso em toda essa história é que o Governo estava prometendo que iria começar a pagar o vale-gás ainda em dezembro deste ano. E isso vai acontecer de fato. Mas apenas uma pequena parcela da população vai poder pegar o dinheiro. Dos quase 6 milhões de usuários, apenas 100 mil irão poder pegar a quantia em 2021.

Os outros quase 6 milhões de usuários irão ter que esperar até janeiro de 2022 para acessar o montante. Na ocasião eles irão receber esse valor de forma retroativa e usarão o mesmo calendário que existe já no Auxílio Brasil. Veja como fica:

Final NIS Pagamento

1 18/jan

2 19/jan

3 20/jan

4 21/jan

5 24/jan

6 25/jan

7 26/jan

8 27/jan

9 28/jan

0 30/jan

Como dá para ver, o Governo Federal vai usar a mesma lógica de pagamentos nos 10 últimos dias úteis de cada mês. E não vai ser diferente em janeiro. Eles irão começar esses repasses no dia 18 e terminam no dia 30 do mesmo mês. Aí sim a ideia é que nesta data todos tenham recebido o benefício em questão.

Os usuários do programa irão poder acumular os dois projetos: o vale-gás nacional e o Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, não há nenhum impedimento para o acúmulo desses dois benefícios. Então vai dar para juntar os dois.

Estou no Cadúnico. Estou garantido?

Não. Como se sabe, estar no Cadúnico é uma condição básica para poder entrar no vale-gás nacional. Mas ele não garante automaticamente a entrada no novo benefício. E quem está dizendo isso é o próprio Ministério da Cidadania.

Entre todos os usuários do Cadúnico, o Governo vai escolher cerca de 5,5 milhões para receberem o novo benefício. Então o fato é que estamos falando aqui de apenas uma parcela dos que possuem registro ativo nesta lista.

Todo mundo do Auxílio Brasil vai receber?

Não. Como se sabe, o Governo Federal vai dar prioridade para os usuários do Auxílio Brasil no recebimento do vale-gás nacional. Mas isso não significa que todos eles irão receber e acumular os dois benefícios.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil vai atender 17 milhões de pessoas a partir de janeiro. Desse grupo, apenas 5,5 milhões de brasileiros irão poder pegar o novo benefício em questão.

Como saber se estou no vale-gás nacional?

O Governo Federal anunciou que vai divulgar a informação de quem está no vale-gás nacional através dos apps do Auxílio Brasil e do Caixa Tem. Por lá, o cidadão vai saber se existe algum lançamento sobre esse programa.

Quem mora em áreas atingidas pelas chuvas no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais pode receber essa informação a qualquer momento. É que esse público começa a pegar o dinheiro deste benefício já a partir desta segunda-feira (27).