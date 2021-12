Veja o perfil dos investidores brasileiros.

A cada ano que se passa os brasileiros têm confiado cada vez mais nas criptomoedas, a tendência é que a utilização delas cresça em 2022. A pesquisa intitulada “O fenômeno cripto: atitudes e usos do consumidor”, realizada pela Visa, em parceria com a consultoria LRW, mostrou o perfil dos usuários de criptomoedas.

Segundo a pesquisa, atualmente cerca de 22% da população brasileira (mais de um quinto) utiliza as criptomoedas para investimentos próprios ou até mesmo para transações comerciais. Porém os dados também mostraram que cerca de 29% dessas pessoas não são realmente engajadas com o tema.

O estudo foi realizado utilizando nove grupos focais e o levantamento dos dados foi realizado entre 25 de agosto e 13 de setembro de 2021. Nele foi destacado que os maiores utilizadores de criptomoedas são homens, com idade variando entre 26 e 40 anos. Este perfil de usuários se encaixa na geração millennial.

Grande parte dos consumidores citaram que mesmo que haja um interesse limitado do mercado de bens e serviços em adotar as criptomoedas como forma de pagamento (hoje apenas cerca de 19% realizam este tipo de transação), existe uma tendência de oferecimento de cartões cripto-vinculados por parte de bancos que realizam operações com diversos tipos de moedas.

Como a pesquisa vê as tendências no mercado de criptomoedas

A pesquisa também mostra que 85% dos clientes, a grande maioria, veem com bons olhos a compra de criptomoedas de seu banco. Quando perguntados se os empresários levariam seus negócios a instituições que realizam operações com criptomoedas, cerca de 39% afirmaram que sim, mostrando ainda mais a tendência de crescimento desta modalidade.

Segundo a vice presidente sênior de produtos e inovação da Visa América Latina e Caribe, Romina Seltzer “Esses resultados sugerem que as criptomoedas estão deixando de ser um ativo de nicho voltado a uma pequena comunidade de investidores e chegando ao mercado geral, ficando cada vez mais acessível ao público e aos novos adotantes no Brasil”.

Quando perguntados sobre os principais fatores que impedem os investidores de serem mais ativos e engajados no mercado de criptomoedas, as principais respostas foram relacionadas à falta de dinheiro para realização de investimentos, além do risco de instabilidade gerado pelo mercado. Já quando consideramos as pessoas que não possuem criptomoedas, o maior impedimento foi a falta de conhecimento (60%), seguido pela falta de dinheiro (51%).

Cenário atual de criptomoedas no Brasil

Segundo a pesquisa “A renda não é um fator universalmente preponderante, mas há tendências no Brasil de que o engajamento esteja correlacionado ao nível socioeconômico ou de renda”.

Tendo em vista que a popularização das criptomoedas é, de certa forma, recente, a pesquisa mostra que o engajamento neste tipo de negócio é inversamente proporcional a idade, ou seja, pessoas mais jovens tendem a estar mais ativas nas transações, enquanto as mais velhas, tendem a serem menos engajados.

Uma pesquisa realizada pela empresa Hashdex, maior gestora de criptomoedas no Brasil, mostrou que em 2021, houve uma explosão no número de investidores em criptomoedas. O crescimento foi de cerca de 938%, comparado ao ano anterior. Para o estudo, foram utilizados dados da Comissão de Valores Imobiliários (CVI) e da B3.