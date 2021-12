Veja o que pode estar roubando a sua motivação no trabalho

Você já parou para pensar sobre o que pode estar roubando a sua motivação no trabalho? Se ainda não fez essa autoanálise, talvez este seja um bom momento. Afinal, estamos prestes a iniciar um novo ano e, por isso, devemos ter as nossas metas bem estabelecidas para construir um futuro sólido, não acha?

E para lhe ajudar nessas tarefas nós unimos uma série de informações importantes sobre o tema. Descubra alguns dos fatores que podem estar roubando a sua motivação no trabalho!

O que pode estar roubando a sua motivação no trabalho?

São diversos os fatores que pode estar roubando a sua motivação no trabalho. Cada pessoa, inclusive, pode ter as suas próprias causas de desmotivação no trabalho.

Por isso, sempre mencionamos que é importante lançar um olhar atento para si mesmo. Afinal, dessa maneira você consegue enxergar, dentro de si, as causas dos seus problemas e, consequentemente, pode analisar formas de lidar com isso.

Além disso, considere os nossos apontamentos abaixo durante essa sua autoanálise:

1. Falta de rotina

Você tem uma rotina de trabalho, ou simplesmente age “apagando incêndio”? Pense um pouco sobre isso.

Às vezes, o que está roubando a sua motivação no trabalho é a sua falta de foco e rotina. Afinal, simplesmente agir de maneira impulsiva pode ser bem cansativo, além de que você nunca sente que “terminou o trabalho” – pois não sabe o que seria “terminá-lo”.

2. Ausência de objetivos de curto, médio e longo prazo

A falta de objetivos também pode estar roubando a sua motivação no trabalho. Isso porque é muito difícil manter uma vontade intensa de trabalhar se, na realidade, parece que você faz isso “por fazer”.

Isto é, a falta de um bom propósito pode tirar todo o sentido do seu trabalho, resultando na desmotivação.

3. Dificuldades para dizer “não”

Simplesmente aceitar tudo o que os seus colegas ou chefe falam pode ser desgastante. Quem nunca se sentiu cansado por tentar agradar a todo mundo? Pois é!

Não existe isso de agradar a todos. Saber dizer “não” é fundamental para a saúde mental e para a motivação.

4. Aceitar qualquer demanda de trabalho e se sobrecarregar

Assim como não saber dizer “não” para outras coisas é um problema, não saber negar um trabalho é igualmente ruim. Afinal, você acaba se sobrecarregando e, consequentemente, levando o seu corpo à exaustão.

5. Dificuldade para pedir ajuda

Você é uma pessoa muito orgulhosa na sua empresa? Pois saiba que isso pode estar roubando a sua motivação no trabalho. Isso porque você pode estar com dificuldade para pedir ajuda, se sobrecarregando e levando, novamente, o corpo e a mente à exaustão.

6. Sensação de inutilidade

Se você tem se sentido muito “inútil” na empresa, pode ser que esteja em um cargo desalinhado. Isto é, pode ser que você tenha habilidades interessantes, mas não há espaço para usá-las, e isso pode estar roubando a sua motivação no trabalho.

Neste caso, conversar com o gestor é fundamental para construir um ambiente de trabalho mais motivador. Cuide da sua saúde mental!